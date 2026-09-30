Slušaj vest

Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja, izvlačimo pouke iz prošlosti i na tim poukama gradimo budućnost, jer narod koji nema prošlost, koji ne poštuje pretke, sigurno ne misli dobro ni svojim potomcima. To je poručio pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović na tribini o Drinskoj diviziji koja je za lozničke srednjoškolce večeras održana u Vukovom domu kulture. Slavnu Drinsku diviziju činili su vojnici iz ovih krajeva, i uvek su bili na braniku otadžbine braneći slobodu Srbije i njenog naroda, pa njihovi potomci treba što više da znaju o onima koji su ostavili večni trag u srpskoj istoriji.

Zavičaj smo bogate prošlosti, velikana, važnih istorijskih događaja i naša je dužnost, pre svega kao stanovnika junačkog Jadra, da negujemo uspomenu na sve važne događaje i ličnosti, ali i sve obične ljude čija imena ne znamo, a koji su dali veliki doprinos da danas živimo u slobodnoj, nezavisnoj državi, kazao je Jugović otvarajući skup.

Foto: Kurir/T.I.

- Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja, izvlačimo pouke iz prošlosti i na njima gradimo budućnost, jer onaj narod koji nema prošlost i ne poštuje pretke, sigurno ne misli dobro ni svojim potomcima. Imate priliku da čujete nešto o Drinskoj diviziji, jednoj od najvažnijih vojnih formacija srpske vojske, koja je odigrala značajnu ulogu u mnogim ratovima u prethodnih vek i po. U školi se, nažalost, malo, ili gotovo ništa se ne govori o Drinskoj diviziji, ili se ona samo pomene usput, tako da je ovo prilika da saznate nešto novo – rekao je on i poručio mladima da uživaju u vremenu u kojem žive, ali da uvek čuvajte uspomenu na pretke, jer preci svakog od njih, ili ogromne većine, sigurno su bili deo Drinske divizije.

Foto: Kurir/T.I.