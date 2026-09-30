UVEK NA BRANIKU OTADŽBINE O Drinskoj diviziji za lozničke srednjoškolce - zavičaj smo bogate prošlosti, velikana, važnih istorijskih događaja (FOTO)
Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja, izvlačimo pouke iz prošlosti i na tim poukama gradimo budućnost, jer narod koji nema prošlost, koji ne poštuje pretke, sigurno ne misli dobro ni svojim potomcima. To je poručio pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović na tribini o Drinskoj diviziji koja je za lozničke srednjoškolce večeras održana u Vukovom domu kulture. Slavnu Drinsku diviziju činili su vojnici iz ovih krajeva, i uvek su bili na braniku otadžbine braneći slobodu Srbije i njenog naroda, pa njihovi potomci treba što više da znaju o onima koji su ostavili večni trag u srpskoj istoriji.
Zavičaj smo bogate prošlosti, velikana, važnih istorijskih događaja i naša je dužnost, pre svega kao stanovnika junačkog Jadra, da negujemo uspomenu na sve važne događaje i ličnosti, ali i sve obične ljude čija imena ne znamo, a koji su dali veliki doprinos da danas živimo u slobodnoj, nezavisnoj državi, kazao je Jugović otvarajući skup.
- Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja, izvlačimo pouke iz prošlosti i na njima gradimo budućnost, jer onaj narod koji nema prošlost i ne poštuje pretke, sigurno ne misli dobro ni svojim potomcima. Imate priliku da čujete nešto o Drinskoj diviziji, jednoj od najvažnijih vojnih formacija srpske vojske, koja je odigrala značajnu ulogu u mnogim ratovima u prethodnih vek i po. U školi se, nažalost, malo, ili gotovo ništa se ne govori o Drinskoj diviziji, ili se ona samo pomene usput, tako da je ovo prilika da saznate nešto novo – rekao je on i poručio mladima da uživaju u vremenu u kojem žive, ali da uvek čuvajte uspomenu na pretke, jer preci svakog od njih, ili ogromne većine, sigurno su bili deo Drinske divizije.
O istorijatu Drinske divizije govorili su predavači pukovnik u penziji Miloš Dejanović, autor više knjiga o dešavanjima iz Velikog rata, i pukovnik u penziji Zoran Krsmanović, vanredni profesor, doktor vojnih nauka. Predavanje su organizovali Udruženje Srpskih ratnih veterana Loznica, Grad Loznica i Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''. Podsetimo, Drinska divizija formirana u oktobru pre 1885, neposredno uoči rata sa Bugarima i u Balkanskim ratovima imala važnu ulogu tokom Kumanovske i drugih bitaka. Naročito se istakla u Velikom ratu, na Solunskom frontu 1916, posebno pri zauzimanju Kajmakčalana i u Gorničevskoj bici kada su dobrovoljci legendarnog vojvode Vuka razbili Bugare. Život za slobodu Srbije položilo je više od 30.000 vojnika Drinske divizije, a pali junaci počivaju na oko 250 grobalja, u 17 država, na tri kontinenta. Loznica ima dva obeležja njenim pripadnicima, bistu generalu Pavlu Jurišiću Šturmu i spomenik Momčilu Gavriću, najmlađem vojniku Prvog svetskog rata, a na Gučevu je spomenik ruskoj dobrovoljki Darji Aleksandrovnoj, bolničarki Drinske divizije koja 1914. poginula na ovoj planini. Drinska divizija odigrala je ključnu ulogu u prvoj savezničkoj pobedi na Ceru, u bici na Drini branila je zapadnu Srbiju, a učesnik je i slavne Kolubarske bitke.