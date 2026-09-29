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Kamioni na graničnim prelazima Šid, Batrovci i Bezdan na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju od jednog sata do pet sati, preneo je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju po četiri sata, na prelazu Kelebija ka Mađarskoj po tri sata, a na Horgošu, na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj sat i po.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja", piše u saopštenju AMSS.

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