Na graničnim prelazima Šid, Batrovci i Bezdan kamioni čekaju od jednog do pet sati, dok su zadržavanja na ostalim prelazima kraća.
Srbija
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA TOKOM VEČERI: Kamioni na izlazima iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju do pet sati, evo kakva je situacija za automobile
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Kamioni na graničnim prelazima Šid, Batrovci i Bezdan na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju od jednog sata do pet sati, preneo je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju po četiri sata, na prelazu Kelebija ka Mađarskoj po tri sata, a na Horgošu, na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj sat i po.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja", piše u saopštenju AMSS.
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