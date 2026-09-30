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Za samo 24 sata policija je na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkrila čak 336 vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu. Pojačana kontrola sprovedena je tokom jučerašnjeg dana u okviru akcije „Speed maraton“.

Akcija je trajala od ponoći do ponoći 29. septembra, a saobraćajna policija bila je usmerena na otkrivanje jednog od najčešćih i najopasnijih prekršaja – neprilagođene, odnosno nedozvoljene brzine.

Tokom 24 časa evidentirano je 336 prekršaja prekoračenja brzine, što znači da je policija u proseku otkrivala 14 prekršaja svakog sata.

Reč je o osmoj lokalnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja „Speed maraton“ na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Iz policije upozoravaju da je stanje bezbednosti u saobraćaju na području ove policijske uprave pogoršano i ponovo apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise.

„Apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Kurir.rs

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