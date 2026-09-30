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Groznica Zapadnog Nila najčešće se prenosi ubodom zaraženog komarca, a pravovremena zaštita od ujeda ključna je za smanjenje rizika od infekcije

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Prema saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” u Rasinskom okrugu registrovana su dva slučaja groznice Zapadnog Nila, što je jedan oboleli više nego u prethodnoj nedelji.

Broj obolelih na nivou Srbije povećan je sa 46 na 53, zaključno sa 27. septembrom.

Od početka sezone nadzora, 1. juna, do 27. septembra registrovano ukupno 53 slučaja groznice Zapadnog Nila, od kojih je 49 sa neuroinvazivnim oblikom bolesti. Slučajevi su potvrđeni na području 11 okruga, a Rasinski se nalazi među okruzima u kojima je registrovano obolevanje.

Najviše zaraženih i dalje je na teritoriji Beograda, 20, zatim Južnobačkog okruga sa devet i Šumadijskog sa šest slučajeva. Rasinski okrug sa dva slučaja nalazi se u grupi područja sa manjim brojem registrovanih obolelih.