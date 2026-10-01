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Tokom poslednjih nekoliko godina čačansko selo Viljuša od mesta koje je dugo bilo zaboravljeno od svih, postalo mesto u koje se i te kako ulaže. Najsrećniji zbog ove promene, svakako su meštani.

- Nekada smo u celom selu imali svega pet sijalica, a danas ponosno možemo da kažemo da imamo 12 kilometara ulične rasvete. Makadamski putevi za nas postaju prošlost. Samo na jednom putnom pravcu tokom prošle i ove godine postavljeno je dva kilometra ulične rasvete. Ova investicija ima ogroman značaj za stabilnost i svakodnevni život oko 150 meštana ovog kraja, koji se pretežno bave poljoprivredom, rekao je predsednik mesne zajednice Viljuša, Slobodan Bodić.

Osim ulične rasvete, velika sredstva ulažu se i u putnu infrastrukturu. Pomoćnik gradonačelnika Čačka, Miloš Stevanić, obišao je mesnu zajednicu Viljuša povodom početka radova na asfaltiranju puta za Kaonik.

Reč je o deonici dužine 2,2 kilometra, čija je realizacija prethodno dogovorena u direktnom dogovoru sa lokalnim meštanima.

Takođe, rukovodstvo Grada najavilo je i značajnu finansijsku podršku za verske i kulturne objekte u ovom kraju.

- Na molbu meštana za završetak izgradnje crkve u Viljuši, Grad Čačak će sledeće godine iz budžeta izdvojiti pet miliona dinara. Želimo da ovo bude mesto okupljanja ne samo vernika iz Viljuše, već i iz svih okolnih sela, istakao je pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić.

Kurir.rs/RINA

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