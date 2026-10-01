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Na Juniorskoj balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Sarajevu, Nišlija Danilo Atanasković osvojio je bronzanu medalju. On je učenik osmog razreda specijalizovanog odeljenja gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu.

Bronzanu medalju Danilo je osvojio u konkurenciji 55 učenika iz 14 balkanskih zemalja. Oni su na takmičenju rešavali 6 veoma komplikovanih algoritamskih zadataka.

- Ovo je ogroman uspeh! Većina takmičara su stariji od mene, uglavnom su prvi razred srednje škole, dok sam ja osmi. Međutim, oni neće moći da se takmiče sledeće godine, pa dolaze nove mlađe generacije - ističe Danilo Atanasković, osvajač bronzane medalje.

Zanimljivo je da je njegov mentor na takmičenju bio stariji brat Dimitrije, pobednik mnogih međunarodnih takmičenja.

- Čudno zvuči, mlad sam, ali meni je baš lepo da njemu budem mentor. Danilo je zaista vredan i šta god da radimo, siguran sam da će da me posluša - napominje Dimitrije Atanasković, učenik 4. razreda gimnazije "Svetozar Marković".

- Zadaje mi zadatke, priča mi šta da radim i šta ću da naučim. Analiziramo zajedno i sada smo izkomentarisali sve zadatke sa takmičenja - kaže Danilo.

U četvoročlanom timu Srbije bronzu je osvojio i Filip Jandrić iz Begeča. Reprezentacija je izabrana na osnovu rezultata na takmičenjima Društva matematičara Srbije. Danilo kaže da su ljubav prema nauci, on i brat nasledili od roditelja. Ddodaje da mu je želja da se bavi softverskim inženjeringom. Za njega sada predstoji čitav niz takmičenja na kojima očekuje da će Srbiji u juniorskoj konkurenciji doneti najsjajniju medalju u informatici.