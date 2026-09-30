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Na Goliji se priroda još jednom pobrinula da pokaže prizor koji se ne viđa svakog dana, kada je na jednoj stranici objavljena je fotografija risa snimljenog u njegovom prirodnom okruženju, a autori navode da poslednjih dana beleže sve više susreta i fotografija ove velike divlje mačke.

Prizor je posebno zanimljiv upravo zbog toga što je evroazijski ris jedna od najređih i najskrivenijih životinja naših krajeva.

Iako je prisutan u planinskim predelima, veoma ga je teško videti u prirodi, jer je reč o samotnoj životinji koja uglavnom izbegava ljude.

Sve češće se pojavljuje pred kamerama

Autori stranice "Wild Golija" navode da ih je iznenadio broj susreta i fotografija risa, ali da ih istovremeno raduje njegova prisutnost na planini.

Posebno su zanimljiva mesta na kojima ga beleže kamere. Prema navodima autora objave, ris se najčešće pojavljuje u blizini solila za srneću divljač, gde može lakše da dođe do plena.

To ne znači da je ris životinja koja se približava ljudima. Naprotiv, njegov način života karakterišu oprez i izbegavanje kontakta sa čovekom, zbog čega su fotografije iz prirode dragocen način da se vidi ovaj teško uočljivi predator.

Najveća divlja mačka Evrope

Evroazijski ris, latinskog naziva Lynx lynx, najveća je divlja mačka koja živi na evropskom kontinentu. Njegov izgled teško je pomešati sa bilo kojom drugom životinjom.

Prepoznatljiv je po karakterističnim crnim čupercima na vrhovima ušiju, gustom krznu sa pegama i kratkom repu čiji je vrh crn. Zahvaljujući krznu, ris se lako stapa sa šumskim i planinskim okruženjem, pa može dugo ostati potpuno neprimećen.

Osim što je izuzetno vešt lovac, poznat je i po tome što je veoma tih. Upravo kombinacija opreza, samotnjačkog načina života i sposobnosti da se gotovo nečujno kreće kroz šumu čini ga jednom od najmisterioznijih životinja naših planina.

Zašto je susret sa risom toliko redak?

Iako može da zauzima velika šumska i planinska prostranstva, ris se retko viđa. Uglavnom živi samotnjački i kreće se na način koji mu omogućava da ostane daleko od ljudi.

Zbog toga se njegovo prisustvo često otkrije tek kada ga zabeleže kamere postavljene u prirodi. Fotografije poput ove sa Golije daju priliku da se vidi životinja koja inače najveći deo svog vremena provodi skrivena od pogleda.

Za ljubitelje prirode, ovakvi prizori imaju posebnu vrednost. Fotografija risa nije samo zanimljiv kadar, već i podsetnik na to da u planinskim predelima Srbije još postoje divlje životinje koje uspevaju da žive daleko od čoveka.

Ilustracija Foto: Shuttterstock

Golija čuva prizore koje nije lako videti

Golija je poznata po velikim šumskim prostranstvima i bogatom životinjskom svetu, a povremeni snimci divljih životinja pokazuju koliko toga u njenim šumama prolazi neprimećeno.

Ris je upravo jedan od takvih stanovnika. Možda će proći kroz šumu bez ijednog čoveka koji ga primeti, ali će ga kamera postavljena na pravom mestu zabeležiti u svega nekoliko sekundi.

Zato svaka nova fotografija ove velike mačke privlači pažnju — ne samo zbog njenog izgleda, već i zbog činjenice da iza jednog kratkog snimka stoji susret sa jednom od najskrivenijih životinja naših planina.