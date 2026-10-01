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Poljoprivrednicima iz Radenkovića i Ravnja put do njiva uskoro bi mogao da bude kraći i do 30 kilometara. Na mestu stare Gajića ćuprije biće izgrađen novi most preko kojeg će moći bezbedno da prolaze traktori i kombajni, što postojeći prelaz ne omogućava.

Projekat je predstavljen na terenu, a prvi radovi počinju merenjima i pripremom lokacije. Deo posla trebalo bi da bude urađen ove godine, dok je završetak mosta planiran za maj 2027.

Problem je posebno značajan za poljoprivrednike iz Radenkovića, jer se deo njihovog atara nalazi sa druge strane postojećeg prelaza.

Slobodan Simić, osnivač Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“, kaže da će novi most omogućiti normalan prolazak poljoprivredne mehanizacije.

– Od Ravnja do Radenkovića sa ovim mostom put je 30 kilometara kraći. Ovde su njive Radenkovčana preko puta Ravnja i ljudi imaju problem sa prolaskom. Moći će da prođu i kombajn i traktor – rekao je Simić.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Do njive sada obilaze i po 15 ili 30 kilometara

Koliko postojeći prelaz komplikuje život poljoprivrednicima najbolje objašnjava Miomir Filipović, koji je zajedno sa bratom vlasnik zemljišta potrebnog za realizaciju projekta.

Prema njegovim rečima, Gajića ćuprija postoji oko 150 godina, ali sadašnji prelaz nije dovoljno bezbedan za tešku poljoprivrednu mehanizaciju.

Njegov otac je pre oko dve decenije sanirao staru ćupriju, ali to nije trajno rešilo problem.

– Nije bilo dovoljno da može normalno da se pređe traktorom ili kombajnom. Ljudi nekada nisu mogli ni da skinu prinose sa svoje zemlje. Morali su da idu 15 kilometara preko Banovog Polja ili i do 30 kilometara drugim putem da bi stigli do njiva – rekao je Filipović.

Miomir Filipović i njegov brat ustupili su bez naknade deo svog zemljišta potreban za izgradnju prilaza novom mostu.

Radenković i Ravnje blizu, a poljoprivrednicima njive daleko

Branislav Nedimović ukazao je na to da su Radenković i Ravnje udaljeni svega nekoliko kilometara, ali da je upravo neodgovarajući prelaz decenijama pravio problem ljudima koji obrađuju zemlju sa druge strane.

– Ima samo jedan razlog zašto ovo radimo – tražili su ljudi. Mi ovo radimo zbog ljudi. Naš posao je da slušamo i da radimo ono što nam traže – rekao je Nedimović.

Novi most zato neće biti samo veza između dva sela. Njegova glavna praktična vrednost biće to što će poljoprivrednici moći direktno da dođu do svojih parcela, umesto da sa traktorima, kombajnima i drugom mehanizacijom obilaze kilometrima.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Preko mosta će proći i vodovod

Projekat će istovremeno biti iskorišćen za još jedan važan posao – preko novog mosta biće prevedena vodovodna cev za Radenković.

Glavni vod već je stigao do Ravnja, gde se gradi distributivna mreža, a plan je da se preko mosta mreža poveže sa Radenkovićem, koji do sada nije imao gradsku vodu.

Most će imati značaj i za Specijalni rezervat prirode „Zasavica“, jer sadašnja ćuprija predstavlja usko grlo za protok vode iz gornjeg u donji tok.

Prema prvim procenama, izgradnja će koštati između 16 i 18 miliona dinara, a deo sredstava obezbediće Grad Sremska Mitrovica, dok će deo obezbediti Pokret gorana Sremske Mitrovice, upravljač rezervata.

Ako radovi budu tekli prema planu, nova Gajića ćuprija trebalo bi da bude završena u maju 2027. godine.