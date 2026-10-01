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Od 1. oktobra Potpećka pećina je otvorena za turističke posete sredom, četvrtkom i petkom od 12 do 16 časova i vikendom od 10 do 18 časova.

Ponedeljak i utorak su neradni dani.

U Turističkoj organizaciji Užice navode da je ulazak u speleološki objekat moguć isključivo uz vodičku službu, a obilasci su organizovani svakog punog sata. Poslednji ulazak radnim danima je u 15 časova, a vikendom u 17 časova.

Za sve dodatne informacije posetioci mogu pozvati vodičku službu na broj 063 585 304 ili Turističku organizaciju Užica na 031 500 555.

Cena pojedinačne ulaznice je 400 dinara za odrasle i 300 dinara za decu, dok grupne ulaznice koštaju 350 dinara za odrasle i 250 dinara za decu.

Potpećka pećina, za koju se pretpostavlja da je bila čovekovo stanište još u doba neolita, kao najstariji prirodni spomenik i speleološki biser, postala je veoma interesantna turistima.

Ovaj prirodni dragulj poznat je po džinovskom portalu u obliku potkovice, visok 50 m, a širok 12 m pri dnu, odnosno 22 m pri vrhu. To

je najviši je pećinski ulaz u Srbiji. Iako je dugačka oko 10 kilometara, istražena i uređena dužina za posetioce iznosi 555 metara, dok ulazno-silazna staza ima više od 700 stepenika.