Slušaj vest

Za Kristinu Kuluhovu i Rasta Simića koji su postigli odlične rezultate na nedavnom Evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji, odakle su se vratili sa zlatnom, odnosno srebrnom medaljom, u gradskoj upravi priređen je svečani prijem. Ovo je jedan od onih sportskih uspeha zbog kojih su čitav grad, ali i naša država ponosni, kazala je gradonačelnica Dragana Lukić koja je sa saradnicima primila mlade sportiste.

- Kristina je osvojila zlatnu medalju i potvrdila titulu evropske šampionke, a Rastko je pokazao kontinuitet, kvalitet i osvojio srebrnu. Kada vam se dvoje mladih Lozničana vrati u grad sa medaljama, ostaje nam da i mi malo sijamo njihovim medaljama i budemo ponosni što su istrajnošću, trudom, borbom, dostojno predstavljali svoj grad i proslavili ime Loznice i Srbije u Evropi. Hvala vam na svim dosadašnjim rezultatima, što ste najbolji ambasadori našeg grada i najbolji primer mladim ljudima kojim putem treba da idu. Primer da se svaki trud, borba i rad na sebi uvek isplati i završi nekim rezultatom – rekla je ona i istakla da Loznica slovi za grad sporta i iz budžeta godišnje izdvaja 240 miliona za više od 100 sportskih klubova, a ta podrška dobija pun smisao kada se sportisti u grad vrate sa medaljama.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Rastko i Kristina zahvalili su se na lepim rečima i potvrdili da im je do medalja bio težak put.

- Za mene i celu našu reprezentaciju ovakav uspeh je dokaz da smo zaista dobro radili, da se dobro ulaže u sport i da smo nadareni za boks. Nadam se da ćemo u budućnosti da ostvarujemo još bolje uspehe i obradujemo naše građane – rekao je i naveo da mu je plan da u aprilu osvoji medalju na Svetskom prvenstvu u Kazahstanu.

Kristina je kazala da joj je plan da malo odmori i onda ponovo krene sa treninzima za sledeće takmičenje u Uzbekistanu. Osvajači medalja dobili su prigodne poklone i novčane nagrade sa željom da nastave sa dobrim rezultatima.

Podsetimo, Kristina je osvojila zlato u kategoriji do 60 kilograma, postala drugi put najbolja u Evropi, a donela je i pehar koji je dobila kao najbolja bokserka turnira, dok se Rastko vratio kao vicešampion Evrope u kategoriji do 80 kilograma, nastavivši seriju dobrih rezultata.