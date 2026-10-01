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Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Gradskoj kući, sa Lanom Virc, teniserkom Teniskog kluba „Spartak“ koja je nedavno, na Evropskom prvenstvu u Austriji, ostvarila veliki uspeh osvajanjem titule prvakinje Evrope u juniorskoj konkurenciji do 18 godina. Obraćajući se medijima nakon prijema u Zelenoj sali Gradske kuće, gradonačelnik Bakić je rekao da je Lana sa svojih 18 godina uspela da njeno ime bude asocijacija na tenis, Teniski klub „Spartak“, Suboticu i Srbiju, kako u našoj zemlji, tako i van njenih granica.

„Kada govorimo o njenim rezultatima, Lana je danas ovde sa nama sa osvojenom titulom prvaka Evrope u juniorskoj konkurenciji. Kada na to dodamo od pre nekog vremena i ekipnu titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Srbije, to je potvrda jedne velike upornosti, velikog rada i velike posvećenosti. Ova godina, po svim tim rezultatima, trebalo bi da bude upisana zlatnim slovima u teniski sport Subotice. Lana je u ovom finalu demonstrarala i nešto što čak i mnogi seniori nemaju, a to je karakter i mentalna jačina kada je meč, na ivici poraza, preokrenula u svoju korist i osvojila titulu“, rekao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Uz čestitke upućene Laninim trenerima, rukovodstvu TK „Spartak“ i njenim roditeljima, on je naglasio da pred Lanom tek predstoji sportski život i izazovan prelazak iz juniorske u seniorsku kategoriju, gde će joj, kako je reko, mentalna snaga biti izuzetno potrebna. „Mi smo uvek bili poznati po talentima do juniorske konkurencije, a onda, kad se prelazi u kategoriju seniora, dođe do nekog pravljenja razlike u korist onih koje smo pobeđivali do 18 godina. Zato sam zamolio našu Lanu da posebno obrati pažnju da nastavi da razvija ovaj karakter – neviđen za devojčicu ovih godina – i da jača svoj mentalni sklop”, istakao je Bakić. Grad Subotica će, dodao je, uvek biti tu da podrži Lanu u njenom razvoju, u granicama svojih mogućnosti, kao i Teniski klub „Spartak“.

„Lana, želim ti svu sreću ovog sveta, da nastaviš sa rezultatima. Sada si nas razmazila da te svake godine dočekujemo sa nekom titulom. Želim i rukovodstvu kluba i trenerima da nastave sa ovakvim radom i da proizvode ovakve šampione, jer ovo je još jedan pokazatelj da se sa lakoćom iz Subotice može osvajati Evropa. Živeo Teniski klub 'Spartak', živela naša lepa Subotica i živela naša majka Srbija!“, poručio je gradonačelnik Bakić.

Foto: Grad Subotica

U ime Teniskog kluba „Spartak“ prisutnima se obratio predsednik kluba Milan Vučković, koji je posebno podvukao značaj podrške Grada Subotice i sponzora za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

„Dugo sam u sportu, ali nismo imali lokalnu samoupravu koja je ovoliko bila okrenuta prema sportu uopšte i mislim da odavde niko nije izašao nezadovoljan. Takođe, uz Lanu je u ovom periodu i njen glavni sponzor, firma 'Su-Prospect' na čelu sa Ivanom Maličevićem, koji već dve godine finansiraju njene turnire i bez tog doprinosa teško bismo došli do ovog rezultata”, rekao je, između ostalog, Milan Vučković. Trener Lane Virc, Veselin Rakočević, kazao je da nakon nedavno osvojene ekipne titule, klub ima novu, još sjajniju krunu. „Pre mesec dana rekao sam da je ekipna titula kruna njene juniorske karijere, a sada bih se ispravio i rekao da imamo novu krunu, a to je pojedinačna titula evropskog prvaka. Ne mogu vam objasniti do koje mere sam ponosan na Lanu i na naš tim što smo uspeli da se okitimo dvostrukom evropskom titulom. Pred Lanom je dalji naporan rad i pohod na WTA bodove. Krećemo već od vikenda iz Mađarske i treba da budemo strpljivi nekih dve do dve i po godine da Lana pokaže svoj pun potencijal u seniorskoj konkurenciji. Imamo dobar tim i dobre uslove. Nismo slučajno došli na krov Evrope, ne vidim zašto ne bismo došli na krov sveta“, poručio je Rakočević.

Foto: Grad Subotica

Na kraju prijema obratila se i evropska šampionka Lana Virc, zahvalivši se svima koji su bili uz nju tokom juniorske karijere. „Ovom titulom sam završila svoju juniorsku karijeru i sada počinjem turnire u seniorskoj kategoriji. Želela bih da se zahvalim gradonačelniku što nas je ugostio, mom sponzoru Ivanu Maličeviću bez koga ovo ništa ne bi bilo moguće jer me finansirao proteklih par godina, kao i mom timu, Veselinu Rakočeviću i Branki Bojović, što me podržavaju svih ovih godina i što su verovali u mene i kada je bilo i lepih i loših rezultata. Nadam se da ćemo sa istim ovim timom postići što bolje rezultate na WTA rang-listi i WTA turnirima“, zaključila je Lana Virc.

1/8 Vidi galeriju Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić Foto: Grad Subotica

Prijemu su prisustvovali i trener Lane Virc, Branka Bojović, ćlan Gradskog veća zadužena za oblast omladine i sporta, Nataša Aleksić i generalni sekretar Sportskog saveza Subotice, Dejan Vuković.