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Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar–avgust 2026. godine na Zlatiboru je ostvareno ukupno 1.008.540 noćenja domaćih i stranih turista, što potvrđuje nastavak pozitivnih rezultata destinacije i u prvih osam meseci godine.
U TO Zlatibor navode da je posebno značajan rezultat ostvaren je na domaćem turističkom tržištu.

- Domaći gosti su na Zlatiboru realizovali 684.286 noćenja, što je 11 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Time je Zlatibor ostao na prvom mestu u Srbiji po broju noćenja domaćih turista, ispred Vrnjačke Banje, Beograda, Kopaonika, Sokobanje i drugih turističkih mesta – kažu TO Zlatibor i dodaju da je rast zabeležen i kada je reč o inostranim gostima, koji je za 6,3 posto veći u odnosu na isti period prošle godine i po tom broju nalazi se odmah iza Beograda, ispred Novog Sada, Kopaonika i Subotice.

Na Zlatibor najviše dolaze gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Rusije, Kine, Hrvatske i Rumunije.

Kurir.rs

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