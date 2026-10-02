NA ZLATIBORU ZA 8 MESECI BORAVILO PREKO MILION TURISTA: Domaći gosti ostvarili čak 684.286 noćenja
- Na Zlatiboru je od januara do avgusta 2026. ostvareno 1.008.540 noćenja domaćih i stranih turista, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
- Domaći gosti ostvarili su 684.286 noćenja, što je 11 odsto više nego lane, pa je Zlatibor ostao prvi u Srbiji po tom osnovu.
- Rast je zabeležen i kod stranih gostiju, sa 6,3 odsto više noćenja nego u istom periodu prošle godine.
Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar–avgust 2026. godine na Zlatiboru je ostvareno ukupno 1.008.540 noćenja domaćih i stranih turista, što potvrđuje nastavak pozitivnih rezultata destinacije i u prvih osam meseci godine.
U TO Zlatibor navode da je posebno značajan rezultat ostvaren je na domaćem turističkom tržištu.
- Domaći gosti su na Zlatiboru realizovali 684.286 noćenja, što je 11 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Time je Zlatibor ostao na prvom mestu u Srbiji po broju noćenja domaćih turista, ispred Vrnjačke Banje, Beograda, Kopaonika, Sokobanje i drugih turističkih mesta – kažu TO Zlatibor i dodaju da je rast zabeležen i kada je reč o inostranim gostima, koji je za 6,3 posto veći u odnosu na isti period prošle godine i po tom broju nalazi se odmah iza Beograda, ispred Novog Sada, Kopaonika i Subotice.
Na Zlatibor najviše dolaze gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Rusije, Kine, Hrvatske i Rumunije.
Kurir.rs