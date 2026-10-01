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U crkvi posvećenoj Vavedenju presvete Bogorodice u Manastiru Tronoša počeli su obimni radovi na obnavljanju živopisa, saopštio je protonamesnik Goran Popović, starešina lozničke Pokrovske crkve.

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Foto: Kurir/T.I.

Tokom prethodne godine obavljeni istraživački radovi živopisa pokazali su, kako je rekao, da se živopis Manastira Tronoše, koji potiče iz prve polovine 19. veka, ''nalazi u veoma lošem stanju i da je restauracija hitna i neophodna''.

LOZNICA - Goran Popović.JPG
Foto: Kurir/T.I.

- Stručni tim koji će u narednom periodu raditi na restauraciji živopisa predvodiće Dragan Tomanović, slikar-konzervator, a stručni nadzor obavlja Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva i nadamo se da će kroz neki period on zasijati punim sjajem. U manastirskoj crkvi je zbog kompleksnosti radova postavljena skela što onemogućava bogosluženja, tako da će se u narednom periodu ona obavljati u takozvanoj zimskoj kapeli, ovde u manastiru, a venčanja i krštenja na drugom mestu. O napredovanju radova i završetku javnost će blagovremeno biti obaveštena, tako da molim vernike za malo strpljenja da Manastir Tronoša dobije svoj stari i zasluženi sjaj. Grad Loznica je prepoznao značaj i kulturnu i duhovnu vrednost Manastira Tronoše i finansijski podržao ovaj projekat – kazao je on podsećajući da je Manastir Tronoša ''jedan duhovni kompleks i gorostas koji daje u amanet svima nama da ga čuvamo i štitimo'', i kao spomenik kulture zaštićen od države.

LOZNICA - Goran Popović.JPG
Foto: Kurir/T.I.

Zorica Marković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, istoričar umetnosti, konzervator savetnik, rekla je da je tokom istraživačkih radova dijagnostikovana sva problematika na živopisu i istakla da je ovo prvo kompleksno restauriranje živopisa od njegovog nastanka 1834. godine.

- Radi se o živopisu koji zahvata površinu od 400 kvadrata i u dosta je složenom stanju, a značajan je zato što je nastao godinu dana pošto je ova teritorija, Jadar i Rađevina, postala sastavni deo Srbije. Restauracija i konzervacija su dugotrajan proces, moraće da se sprovodi fazno i najpre će biti rađen kupolni prostor i onda se opostepeno ići nadole – kazala je ona.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović ocenio je kao veoma važan početak ovih konzervatorsko-restauratorskih radova na živopisu kako bismo naše kulturno i duhovno blago sačuvali budućim naraštajima. U ovoj godini Grad Loznica je za ove radove iz budžeta izdvojio 1,5 milion dinara, rekao je on.

LOZNICA - Goran Popović.JPG
Foto: Kurir/T.I.

Podsetimo, Manastir Tronoša obeležio je 2017. sedam vekova postojanja kada je objavljena gramata o kanonizaciji Prepodobnog Stefana Tronoškog. Manastir je, prema predanju, zadužbina kralja Dragutina, a dovršila ga je njegova žena Katelina 1317. mada je temelj manastira daleko stariji. Ovde je monah Josif 1791. napisao Tronoški rodoslov, najznačajniji književni spomenik druge polovine 18. veka, a Vuk Karadžić, rođen u susednom Tršiću, učio prva slova. Tronoša je poznata po jedinstvenom običaju prinošenja ratarskih sveća na Veliki četvrtak.

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