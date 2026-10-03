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Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 29 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar.

Univerzitetski klinički centar raspisao je konkurse za zapošljavanje na neodređeno i određeno vreme sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

Za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 24 meseca sa radnim vremenom do 40 časova nedeljno raspisan je oglas za radna mesta:

1 doktor medicine – lekar opšte medicine za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo;

1 doktor medicine – lekar opšte medicine za potrebe Klinike za psihijatriju;

1 doktor medicine – lekar opšte medicine za potrebe Službe za anesteziju i reanimatologiju;

1 magistar farmacije specijalista toksikološke hemije;

2 više medicinske sestre / tehničara – viši dijetetičar – nutricionista za potrebe Odeljenja centralne kuhinje;

1 tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme za potrebe Službe za tehničke i druge slične poslove.

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom do 40 časova nedeljno raspisan je oglas za radna mesta:

1 biolog – molekularni biolog za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo;

1 psiholog za potrebe Klinike za pedijatriju;

1 psiholog za potrebe Klinike za psihijatriju;

2 tehničara investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme za potrebe Službe za tehničke i druge slične poslove;

2 domara / majstora održavanja – električara za potrebe Službe za tehničke i druge slične poslove;

1 domar / majstor održavanja – vodoinstalater za potrebe Službe za tehničke i druge slične poslove;

1 kuvar / poslastičar-kuvar za potrebe Odeljenja centralne kuhinje;

5 servirki za potrebe Odeljenja centralne kuhinje.

Za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva sa punim radnim vremenom do 40 časova nedeljno raspisan je oglas za radno mesto:

1 pedijatrijska sestra / tehničar za potrebe Klinike za pedijatriju.

Za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 24 meseca sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno raspisan je oglas za radna mesta:

1 servirka za potrebe Odeljenja centralne kuhinje;

3 strukovne medicinske sestre / tehničara;

2 medicinske sestre / tehničara.

Za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno raspisan je oglas za radno mesto:

1 strukovna medicinska sestra-medicinska sestra / tehničar za potrebe Urgentnog centra.