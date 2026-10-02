Srbija
HITNA POMOĆ U KRAGUJEVCU: 44 intervencije u 24 sata
Slušaj vest
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu i to 24 preko dana i 20 tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba, od čega 10 u toku dana i 28 pregleda tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 19 intervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i oboleli od karcinoma, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.
Reaguj
Komentariši