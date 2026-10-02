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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu i to 24 preko dana i 20 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba, od čega 10 u toku dana i 28 pregleda tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 19 intervencija.