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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu i to 24 preko dana i 20 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba, od čega 10 u toku dana i 28 pregleda tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 19 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i oboleli od karcinoma, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.

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