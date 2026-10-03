Loznica je ostala bez svog Ljubomira Ćorilića, pesnika, književnog kritičara, novinara, koji je na Vidovdan ove godine navršio 80 godina života i šest decenija plodonosnog književnog rada. Kako je govorio, nadahnuće za poeziju nalazio je u životu, a činilo mu se da su ''dani proleteli kao ptica koja prhne odnekud iz svog gnezda''.

Ćorilić je decenijama pisao poeziju, književnu kritiku, eseje, oglede, recenzije, kulturološke i lingvističke rasprave, objavljivao radove u najuglednijim književnim revijama i časopisima i neumorno se bavio zaštitom ugroženog srpkog jezika i srpskog pisma ćirilice. Objavio je 18 pesničkih knjiga i šest monografija iz prosvete, kulture, zdravstva, planinarstva, informisanja, sporta, a za književno stvaralaštvo dobio je veliki broj nagrada. Priredio je tridesetak knjiga drugim autorima, među kojima i antologiju ''Zlatna petorka srpske poezije za decu i mlade'' (Zmaj, Radović, Antić, Erić, Popadić), i druge.

Prevođen je na ruski, engleski, jermenski, makedonski, poljski i još nekoliko jezika i bio je dugogodišnji istaknuti, aktivni član KUD ''Karadžić''. Dobio je, pored ostalih, nagrade za životno delo od književnog časopisa ''Vitez'' i Beogradskog festivala pisaca za decu Vitezovo proleće, a lane i od Udruženja književnika Srbije. Našao se u mnogim antologijama, a ušao je i u svetsku antologiju poezije o vinu. Ćorilić nije bio samo pesnik, nego i briljantan književni kritičar. Ostaće upamćen i kao jedan od pokretača literarnih manifestacija u Dragincu, Loznici i Tršiću. Svojevremeno je radio kao dugogodišnji novinar i urednik u nekadašnjem Radio ''Podrinju''. Iako je napunio osam decenija života bio je veoma aktivan u kulturnom životu, a ove godine je u njegovu čast priređen dvodnevni program ''Poezija više od života'' na kome je predstavljeno njegovo životno delo, a on je naizust kazivao stihove svojih pesama. Naprosto osećam, govorio je, celim svojim bićem da ima nešto, ili neko, ko radi u meni za ovu umetnost kojom se bavim, a smatram je najbožanstvenijom umetnošću uopšte.