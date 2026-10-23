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Nekada su nam za dobar odmor bili potrebni slobodna nedelja, detaljan plan i nekoliko dana pripreme, a danas je dovoljno da pronađete dva slobodna dana, spakujete mali kofer i izaberete grad koji želite da istražite. Vikend putovanja postala su odličan način da promenite svakodnevicu bez uzimanja godišnjeg odmora, a kada se na vreme organizujete, i sam put može da bude najbolji deo cele vikend avanture.

Tajna je u tome da ne pokušavate da obiđete pola Evrope za dva dana, već da odaberete destinaciju koja nudi dovoljno sadržaja za kratko putovanje. Nekome će prijati šetnja starim gradom i kafa na trgu, neko će vikend iskoristiti za istraživanje lokalne hrane, a neko će želeti da upozna potpuno novu kulturu. Dobra vest je da iz Beograda možete autobusom da krenete ka zanimljivim gradovima u regionu, bez potrebe da organizujete vožnju sopstvenim automobilom, bespotrebno se umarate i stresirate. Organizacija putovanja neuporedivo je jednostavnija uz Beogradsku autobusku stanicu BAS, gde na jednom mestu možete da proverite međunarodne linije i pronađete polazak koji odgovara vašem planu. Online kupovina autobuske karte omogućava vam da putovanje organizujete unapred, na miru izaberete odgovarajuću relaciju i datum, ali i izbegnete nepotrebno odlaženje na šalter. Kada kartu obezbedite na vreme, ostaje vam više prostora za ono najvažnije: da isplanirate šta ćete videti, gde ćete probati lokalne specijalitete i kako ćete iskoristiti svojih 48 sati vikend uživanja.

Za nezaboravan vikend izdvojili smo pet gradova sa različitim karakterom: Skoplje, Ljubljanu, Sofiju, Temišvar i Arad. Neki su odlični za ljubitelje istorije i arhitekture, drugi za opuštene šetnje i gastronomiju, a svi mogu da budu povod da na kratko izađete iz uobičajenog ritma. Skoplje: Dva dana za čaršiju, tvrđavu i dobru hranu Ako želite vikend koji spaja istoriju, živu gradsku atmosferu i dobru hranu, Skoplje je destinacija koju definitivno vredi razmotriti. Starom skopskom čaršijom možete da šetate satima, zavirujete u male radnje i zastajete u restoranima, a zatim da pređete Kameni most preko Vardara i nastavite obilazak centra. Tvrđava Kale pruža pogled na grad, dok lokalni specijaliteti daju dobar razlog da napravite pauzu između obilazaka. Isplanirajte savršen vikend beg od 48 sati u Skoplju, uz brojne polaske sa Beogradske autobuske stanice tokom dana i večeri, koji vam omogućavaju da izaberete termin koji se najbolje uklapa u vaše planove. Bilo da želite da krenete ranije i stignete u grad tokom dana ili da putujete noću i jutro dočekate na odredištu, na raspolaganju vam je više opcija. Ostavite sebi dovoljno vremena za obilazak autentične Stare skopske čaršije i Kamenog mosta, a za aktuelne polaske, trajanje putovanja i online kupovinu karata posetite sajt BAS-a. Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Ljubljana: Mala prestonica za vikend bez žurbe Ljubljana je pravi izbor za putnike koji žele da uspore tempo i veći deo grada obiđu pešice. Reka Ljubljanica, mostovi, uređene ulice, kafići i stari gradski trgovi stvaraju atmosferu zbog koje obilazak ne mora da bude trka od jedne znamenitosti do druge. Za dva dana možete da istražite staro jezgro, popnete se do Ljubljanskog zamka i prošetate parkom Tivoli, a da vam ostane vremena i za ručak ili kafu uz reku. Za putovanje iz Beograda u Ljubljanu dostupni su polasci u 00:50, 8:00 i 21:00, u zavisnosti od dana putovanja. Različiti termini omogućavaju vam da putovanje prilagodite svojim planovima, bilo da više volite dnevnu ili noćnu vožnju, birate kada želite da krenete i kada vam odgovara da stignete. Proverite polaske za željeni datum i dostupnost karata na sajtu BAS-a i isplanirajte svoj boravak u Ljubljani.

Foto: Profimedia





Temišvar: Evropski šarm za opušten vikend Za one koji žele da promene sredinu, prošetaju lepim gradskim trgovima i uživaju u kafićima i restoranima, Temišvar može da bude odličan izbor. Trg Ujedinjenja, Trg Pobede, raskošne fasade i šarmantne pešačke ulice daju gradu posebnu atmosferu, a brojne poslastičarnice i restorani prilika su da upoznate lokalnu kuhinju. Grad je pogodan za opušten obilazak, bez potrebe da svaki sat unapred isplanirate. Jedna od najvećih prednosti Temišvara jeste kraće putovanje iz Beograda u poređenju sa udaljenijim destinacijama. Prema informacijama na sajtu BAS-a, vožnja traje oko tri sata, što ostavlja više vremena za šetnju i razgledanje tokom vikenda. Na BAS stranici za relaciju Beograd–Temišvar možete da proverite raspoložive karte i unapred organizujete odlazak i povratak.

Foto: Profimedia



Sofija: Gradski odmor uz istoriju i moderne kafiće Sofija je dobra opcija za vikend u kojem možete da spojite istorijske znamenitosti, kupovinu i opuštene pauze u gradskim kafićima. Katedrala Aleksandra Nevskog jedna je od najprepoznatljivijih građevina grada, dok centralne pešačke ulice, ostaci antičke Serdike i bulevar Vitoša pokazuju različita lica bugarske prestonice. Za kratak boravak najpraktičnije je da se usredsredite na centar, kako biste što više vremena proveli u obilasku, a manje u prevozu po gradu. Sofija zato može da bude izbor za 48-časovni predah ako se polazak i povratak dobro uklope, a plan obilaska ostane realan. Na sajtu BAS-a za relaciju Beograd–Sofija možete da proverite dostupnost karata i mogućnost online kupovine.

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Arad: Kratka promena sredine u Rumuniji Za kraj, naš izbor bi bio Arad na zapadu Rumunije koji nudi drugačiji doživljaj od velikih evropskih prestonica. Grad je poznat po istorijskim zgradama, širokim ulicama i arhitekturi koja podseća na srednjoevropske gradove. Za kratak boravak možete da prošetate centralnim bulevarima, obiđete Trg gradske kuće i uživate u mirnijem ritmu, bez potrebe da svaki sat bude unapred isplaniran.

Za vikend-putovanje u Arad idealno je krenuti iz Beograda u 19 časova, što vam upravo BAS nudi, jer večernji polazak omogućava da put započnete nakon radnih obaveza i ostatak vikenda posvetite obilasku grada. Po dolasku možete da istražite istorijski centar, prošetate širokim bulevarima i uživate u kafićima i restoranima. Pre puta proverite aktuelne informacije o liniji, vremenu dolaska i povratku, kao i dostupnost karata nazvaničnom sajtu BAS-a.

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