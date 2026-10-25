Slušaj vest

Dvadeset osam dana, 466 kilometara uzvodno Savom, jedan čovek, jedan čamac i cilj od kojeg nije želeo da odustane. Dragoslav Šinik iz Gradiške krenuo je na neobičan humanitarni podvig kako bi obezbedio novi kombi za decu sa smetnjama u razvoju. Na putu je nailazio na plićake, iscrpljenost i prepreke zbog kojih je pomišljao da prekine veslanje. Danas je njegovo obećanje ispunjeno – kombi je kupljen, deca se njime svakodnevno prevoze, a vozilo je već prešlo prvih hiljadu kilometara.

Iako je gotovo mesec dana proveo na reci, Dragoslav o svom uspehu govori skromno. Najvažnije mu je, kaže, ono što se dogodilo kada je novo vozilo stiglo pred dnevni centar u Gradiški.

– Drago mi je pre svega zbog dece. Ona su se iskreno obradovala. To je dečja radost. Mislim da su se obradovala više nego ja – kaže Dragoslav Šinik.

"Krenuo sam, a nisam znao da li ću uspeti"

Na put je krenuo 25. avgusta. Pred njim su bili kilometri Save, fizički napor i neizvesnost da li će humanitarna akcija uspeti.

Cilj je bio da prikupi novac za novo vozilo sa devet sedišta koje bi omogućilo sigurniji prevoz dece do dnevnog centra, ali i na preglede i lečenje.

Putovanje je trajalo 28 dana, tokom kojih je preveslao 466 kilometara.

– Imao sam sreću sa vremenskim uslovima. Za 28 dana samo jedan dan bio je problematičan. Ostalih dana temperatura, voda i vetar uglavnom su mi išli naruku – priseća se Dragoslav.

Ipak, jedan deo reke gotovo ga je zaustavio.

"Mislio sam da ću morati da odustanem"

Najdramatičniji trenutak dogodio se na 321. kilometru.

Sava je na tom delu bila toliko plitka da čamac gotovo nije mogao da prođe.

– Dubina vode na pojedinim mestima bila je svega tridesetak centimetara. Bilo je gotovo nemoguće nastaviti. Na nekim drugim deonicama mogao sam da izađem iz čamca i vučem ga, ali ovde je bilo mnogo školjki i ni to nije bilo jednostavno.

Satima je tražio prolaz.

Foto: D.Š.

– Pređem možda dvesta metara na jednu stranu, pa pokušam na drugu. Podignem čamac, vučem ga, nosim. To je bio trenutak kada sam stvarno pomislio da ću morati da odustanem.

Ali nastavio je.

Ne zbog rekorda, medalje ili ličnog uspeha, već zbog dece koja su čekala pomoć.

Nepoznati ljudi otvarali su mu vrata svojih domova

Tokom putovanja Dragoslav je prošao kroz brojna mesta uz Savu, upoznao ljude koje nikada ranije nije video i doživeo gestove solidarnosti koje, kako kaže, neće zaboraviti dok je živ.

Posebno pamti susret u selu Jarak, nadomak Sremske Mitrovice.

– Kada sam pristao u Jarku, na obali su sedeli ljudi koje nikada ranije nisam video. Počeli smo da razgovaramo. Jedna gospođa imala je stan u Sremskoj Mitrovici i ponudila mi je prenoćište.

Taj susret ostao mu je jedan od najlepših trenutaka putovanja.

– Zamislite, neko vam ponudi pomoć, prenoćište, ustupi vam svoj dom, a nikada vas ranije nije video. To je nešto što ne možete da zaboravite.

Kaže da su mu ljudi pomagali novcem, hranom, smeštajem i rečima podrške.

– Naši ljudi su humani. Hoće da pomognu, samo treba da znaju kome je pomoć potrebna. Još uvek među ljudima postoje ljudskost i empatija.

Dok je veslao, već je rezervisao kombi

Dragoslav nije čekao da stigne kući kako bi počeo da rešava pitanje kupovine vozila.

Dok je još bio na Savi, u blizini Brčkog, kontaktirao je kompaniju DG Auto Brčko Gas, koja je mogla da obezbedi novi kombi sa devet sedišta.

– Rekli su mi da vozilo može da stigne za dvadesetak dana. To se poklapalo sa mojom procenom koliko mi još treba da završim put. Dok sam bio na čamcu, elektronskim bankarstvom uplatio sam 5.000 konvertibilnih maraka kao učešće i rezervisao kombi.

Novac je pristizao kroz humanitarnu akciju.

Građani su pozivali humanitarni broj, uplaćivali donacije, a uključivale su se i firme.

– Imali smo više od 2.200 poziva na humanitarni broj i tako je prikupljeno oko 1.200 evra. Bilo je i pojedinačnih uplata, pomoći firmi i ljudi koji su želeli da učestvuju.

Ipak, najveći deo potrebnih sredstava još nije bio obezbeđen.

U Gradiški je stigla vest koju je čekao

Po dolasku u Gradišku, Dragoslava su dočekali roditelji, prijatelji, građani i predstavnici institucija.

Kako navodi, među njima su bili Milorad Dodik i gradonačelnik Gradiške.

– Objasnio sam da smo platili učešće za vozilo, ali da nam nedostaje novac. Tada sam dobio garanciju da će sredstva za kupovinu kombija biti obezbeđena iz kabineta predsednika Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, obećanje je ispunjeno i novac za kupovinu vozila je uplaćen.

Donacije prikupljene tokom humanitarne akcije ostale su na raspolaganju za dodatne troškove, među kojima su osiguranje, registracija i opremanje vozila.

Kombi je isporučen preko kompanije iz Brčkog i stigao u Gradišku.

Deca su ga dočekala, a on nije krio sreću

Pred dnevnim centrom u Gradiški novi kombi dočekali su deca i roditelji.

– Bilo je jedanaest roditelja sa decom. Organizovali smo druženje i ručak. Deca su se iskreno obradovala. To mi je bilo najvažnije – priča Dragoslav.

Vozilo je odmah počelo da se koristi.

– Već je prešlo prvih hiljadu kilometara. Svakog dana je u funkciji. Sada imamo sigurnost, imamo novo vozilo i možemo da planiramo i neka dalja putovanja.

Za porodice koje koriste usluge udruženja ovo nije samo novi kombi.

To je mogućnost da deca redovno dolaze u dnevni centar, učestvuju u aktivnostima i lakše stignu tamo gde im je pomoć potrebna.

Kombi će pomagati i deci koja se leče u inostranstvu

Dragoslav objašnjava da novo vozilo ima mnogo širu namenu od svakodnevnog prevoza do dnevnog centra.

Udruženje pomaže i porodicama dece koja zbog ozbiljnih zdravstvenih problema odlaze na lečenje u druge gradove i države.

– Imamo decu koja se leče širom sveta. Njima je često potreban prevoz do aerodroma u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu ili Tuzli. Neke porodice nisu u finansijskoj situaciji da to same organizuju.

Ranije je Dragoslav često koristio sopstveni automobil kako bi pomogao roditeljima.

Sada će im biti na raspolaganju i novi kombi.

– Možemo da ih odvezemo do aerodroma, da ih sačekamo kada se vrate, da pomognemo kada je potrebno. To porodicama znači sigurnost.

Vozilo će se koristiti i za odlaske na kontrolne preglede, kao i za druge aktivnosti udruženja.

"Ništa nije teško kada imate cilj"

Na pitanje šta bi poručio ljudima koji žele da pomognu drugima, ali misle da sami ne mogu mnogo da promene, Dragoslav odgovara bez razmišljanja.

– Moj životni moto je da ništa nije teško kada imate cilj.

Smatra da nije potrebno preveslati stotine kilometara da bi neko učinio dobro delo.

– Nekada je dovoljno pomoći bolesnom čoveku, porodici koja je doživela nesreću ili nekome ko se našao u teškoj situaciji. Kada učinite jedno dobro delo, i sami se osećate ispunjeno. Dobijete volju da nastavite.

Veruje da dobrota može da pokrene druge ljude.

– Možda ćete svojim primerom podstaći još nekoga da pomogne. Jednog dana nas neće biti, ali ostaće neko drugi ko će nastaviti tim putem.

Za njega humanost nema granice.

– Bilo da sam u Srbiji, Republici Srpskoj ili Hrvatskoj, uvek govorim isto: volimo ljude. Kada ste čovek, onda nema predrasuda ni granica. To je veliko bogatstvo.

Šta je sledeće za čoveka koji je preveslao Savu?

Dragoslav kaže da se aktivnosti udruženja nastavljaju i da već pripremaju tradicionalno godišnje okupljanje prijatelja i podržavalaca.

Za 26. novembar planirana je večera u Gradiški, na kojoj se obično okupi između 400 i 500 gostiju.

– Svake godine pozovemo ljude koji su uz nas. Na velikom ekranu predstavimo sve što smo uradili tokom godine i ono što planiramo dalje.

O novoj velikoj humanitarnoj akciji još ne govori konkretno.

Ali ono zbog čega je proveo 28 dana na Savi već je postalo deo svakodnevnog života dece.

Dragoslav je preveslao 466 kilometara, prošao kroz plićake i trenutke kada je mislio da neće moći dalje. A danas, dok novi kombi svakog jutra kreće po decu, njegov najveći uspeh ne meri se kilometrima koje je prešao, već onima koje će mališani zahvaljujući njemu tek preći.