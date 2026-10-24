Srbija
AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu iz zemlje, najduža na graničnom prelazu Batrovci - osam sati
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Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 18.00 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se zadržavanja na teretnim terminalima beleže na Batrovcima, Sremskoj Rači i Preševu i to na izlazu iz zemlje.
Najduža zadržavanja za teretna vozila su na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, gde čekaju osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na Sremskoj Rači se teretna vozila na izlazu zadržavaju četiri sata, a na Preševu pola sata.
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