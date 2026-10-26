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U Novom Sadu u toku su intenzivni radovi na izgradnji dva izuzetno važna infrastrukturna projekta, a reč je o četvrtom i petom mostu preko Dunava, koji imaju strateški, ekonomski i društveni značaj, jer će povezati ključne putne pravce, omogućiti brži protok robe i ljudi, rasteretiti gradski saobraćaj i direktno uticati na razvoj ne samo Novog Sada, Vojvodine, već i cele Srbije.

Središnji glavni deo mosta je rešen konzolnom gradnjom sandučastog nosača uz dva pilona visine po 25 metara i kose kablove, čime je dobijena elegantna konstrukcija koja nadvisuje reku.

Nikola Karadžić, šef projekta u "Koridorima Srbije", kaže da je most na delu gde se sada nalaze širine 28 metara, dok je na prilaznim konstrukcijama širine 25 metara. "S obe strane postoje i pešačke staze i biciklističke staze u dužini od dva kilometra i sa jedne i sa druge strane. To je kuriozitet na ovom delu", ističe Karadžić.

Šta je ekstrados most

Reč je o ekstrados mostu koji ima specifičnu konstrukciju koja predstavlja kombinaciju ramovskog mosta i mosta sa kosim zategama. Za razliku od klasičnih mostova sa kosim kablovima, kod ekstrados mostova kolovozna ploča je masivnija i nosi veći deo opterećenja, dok zatege imaju pomoćnu ulogu u raspodeli sila.

Most koji se gradi u Srbiji dostigao je raspon od 235 metara, što ga svrstava među najveće objekte ove vrste u Evropi. Karadžić navodi da je most u završnoj fazi.

"Očekujemo da na proleće, pošto smo sad trenutno na ploči i ne radimo nikakvu izolaciju pre nego što budemo spremni za asfalterske radove, tako da očekujem da s prvim lepim vremenom na proleće krenemo sa izolacijom. Samim tim nastavljamo dalje i sa asfalterskim radovima i to je to", objašnjava Karadžić.

Verovatno najdublje fundiran objekat u Srbiji

I projekat izgradnje četvrtog novosadskog mosta, koji se takođe gradi preko Dunava između Sremske Kamenice i Bulevara Evrope, jedan je od najvećih infrastrukturnih poduhvata, pošto će ovaj most, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama, postati važna karika u budućoj saobraćajnoj mreži Novog Sada.

Sam most preko reke dug je 880 metara i širok 29,4. Nose ga piloni visine iznad kolovoza mosta 30 metara sa kosim kablovima. Temelji pilona su na šipovima dužine oko 57 metara i prečnika dva metra.

Dušan Stanković, šef stručnog nadzora u "Koridorima Srbije", kaže da su, mereno od dna Dunava, izračunali da je najdublje izbušen šip na plus 7,8 metara nadmorske visine, što ga trenutno čini najverovatnije najdublje fundiranim objektom u Srbiji ikada građenim.

Kada taj most bude završen i pušten u saobraćaj, prema procenama stručnjaka, Most slobode će biti rasterećen za oko 40 procenata, a na Varadinskom mostu saobraćaj bi mogao biti prepolovljen.

Rekordni raspon

Stanković ističe da je glavni raspon na ovom mostu dužine 245 metara i da će, prema do sada raspoloživim informacijama, mostovska konstrukcija od betona, izgrađena na ovaj način, biti svetski rekorder kada bude završena.

"Trenutno najveći most, prema našim informacijama, nalazi se u Irskoj i njegov raspon je 230 metara", dodaje Stanković.

Dva novosadska mosta čija je izgradnja u toku, pozicionirana su tako da je četvrti most na Šodrošu prvi novosadski most na Dunavu, dok je peti most koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora most koji je na najudaljenijoj tački nizvodno.

Međusobno su prema toku Dunava udaljeni 9,3 kilometra.