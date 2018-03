UŽASNO! VRŠNJAČKO NASILJE ESKALIRALO U ZRENJANINU: Dete su mi terali da se ubije!

Vršnjačko nasilje preplavilo je Srbiju, a prema statistici, najizraženije je u Zrenjaninu!



Čak 956 slučajeva nasilja je evidentirano u 22 osnovne škole na teritoriji grada samo tokom prvog polugodišta ove školske godine. Izveštaj koji su sačinile škole ne beleže samo fizičko nasilje već i psihičko, socijalno, nasilje preko informacionih tehnologija i seksualno uznemiravanje.



Zbog brutalnog maltretiranja u poslednje dve godine su se iz zrenjaninske Osnovne škole „Vuk Karadžić“ ispisale tri učenice, i to iz istog odeljenja. Njihovi roditelji tvrde da je nasilje prikrivano.



Vladan Živanović, otac I. Ž., učenice četvrtog razreda, otkriva kroz kakvu je torturu prošla njegova ćerka, zbog čega je ispisana početkom ovog polugodišta:

- „Budalo, ne možeš da budeš administrator, nateraću te da igraš igricu ‚Plavi kit‘ dok ne umreš.“ Ovako je glasila strašna pretnja koja je upućena mojoj ćerki preko Viber grupe koju su nazvali „Mrzimo I. Ž.“. To je bio vrh ledenog brega. Insistirao sam da direktorka Tatjana Pavlović pozove roditelje deteta koje je to napisalo, ali je ona manipulisala, skrivala, govorila da se to desilo van škole. Na kraju je sve završeno na sudu, koji je doneo rešenje da je bilo sajber-nasilja.

foto: Printscreen



Njegova ćerka je trpela i fizičko maltretiranje, pri čemu joj je jedan dečak u školskom hodniku izbio vazduh.

- Sve se to zataškavalo, a učiteljica Snežana Stanišić Kondić nije pokazala nimalo sluha, čak je moju ćerku optuživala da laže. Ona je doživela veliki duševni bol, bila je u suzama i bilo joj je jako teško.



Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa direktorkom i učiteljicom, ali na naše pozive nisu odgovorili. U saopštenju za medije navodi se da škola nema zakonske mogućnosti da iznosi detalje u konkretnom slučaju, a da je 17 roditelja iz spornog odeljenja stalo na stranu škole.



Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da je pokrajinska i opštinska prosvetna inspekcija obavila nadzor u ovoj školi.



Pokrajinska inspekcija je naložila 10 mera po kojima ova škola treba da postupa.

Kurir / Silvija Slamnig

Foto: Printscreen, Shutterstock

Kurir

Autor: Foto: Printscreen , Foto: Shutterstock