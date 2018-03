SUPRUGA UHAPŠENOG SRBINA NA KOSMETU: Moj Milorad nije zločinac, hoće da nas zastraše

Moj muž nije nikakav ratni zločinac, niti je ikada učestvovao u bilo kakvim ratnim operacijama na Kosovu. On je kao službenik u Jugobanci u Klini radio do poslednjeg dana pre nego što su nas proterali. Ali to je politika kosovskih vlasti koje ni po koju cenu ne žele da se mi vratimo na naša ognjišta.

Ovako je u Vera Zajić (68) za "Novosti" prokomentarisala hapšenje svog supruga Milorada (69), koga je, prilikom odlaska u rodnu Klinu, uhapsila Kosovska policija pod optužbom za navodne ratne zločine tokom sukoba na Kosovu.

Njemu je prištinski sud odredio kućni pritvor pa je prebačen u svoj dom u Klini. Kancelarija za KiM Zajiću je obezbedila advokata.

Milorad je 1999. sa svojom ženom i troje dece, izbegao u Požegu, a potom se 2004. doselio u Lučane, gde i danas žive.

Ma kakvi ratni sukobi, pa Milorad nikada nije pušku u ruke uzeo. Radio je sve vreme u Klini, pa i kad su došli italijanski vojnici Kfora, a potom su nas prognali, sve pod pratnjom vojske - kazala nam je Vera. -

Imamo kuću u centru Kline, nismo želeli da je prodamo. Uvek smo računali da ćemo se vratiti, čak smo kuću i potpuno obnovili 2006. Poslednji put smo bili u februaru, niko nam ni reč nije rekao, jer se nikada nikome nismo zamerili.

Prošle nedelje, kako nam je Vera ispričala, Miloradu je stigao poziv iz policije u Klini. Zvali su ga pošto im je kuća mnogo oštećena, pa je on trebalo da o svemu da izjavu. Milorad je otišao u nedelju uveče, da bi ga u ponedeljak uhapsili i odmah prebacili u pritvor u Prištini.

"Prevarili su nas. To oni i žele, da nas zastraše, da se nikada više ne vratimo tamo, iako smo to planirali - drhtavim glasom nam je pričala Vera. - O Miloradu ništa nismo znali do ponedeljka uveče. Dobili smo poziv od Božidara Šarkovića, predsednika Privremenog organa Opštine Klina. On nas je obavestio o svemu i rekao da je Milorad uhapšen. Bili smo zapanjeni.

Kako je za Novosti ispričao Šarković, sa Zajićima je kontaktirala Kancelarija za zajednice i pozvala ga da dođe da preuzme stvari koje su mu ukradene pre desetak dana iz kuće, ali je tokom prepoznavanja u policijskoj stanici uhapšen:

"Zajić je miran i tih, porodični čovek. Malo je onih koji se mogu pohvaliti njegovom smirenošću.

Miloradovi sinovi Jovica i Novica, kao i ćerka Jagoda, u utorak su stupili u kontakt sa advokatima na KiM. A da Milorad nije bio angažovan, niti pri vojsci, niti policiji tvrdi za Novosti njegov sin Jovica:

"Stvarno ne znamo kome je moj otac smetao. Imamo kuću u Klini, jednu u selu, porušenu, i devet hektara imanja. Možda im smeta naša imovina."

I dok u centrali Kosovske policije ne žele da govore o hapšenju Zajića, Kancelarija Vlade Srbije za KiM zatražila je da se Zajić smesta oslobodi i poručila da on i njegova porodica mogu da računaju na svaku moguću podršku i pomoć Kancelarije i države Srbije.

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Petar Petković upozorio je u utorak da je hapšenje Zajića još jedan jasan pokazatelj da je prištinsko pravosuđe instrument nasilja nad Srbima u pokrajini, ali i instrument u rukama određenih albanskih političara čiji je cilj stopiranje dijaloga.

- Svaki put kada se u Briselu povedu razgovori, pre svega o formiranju ZSO, na KiM se hapsi neki Srbin, upravo kako bi se stopirao proces. Tako je bilo i u slučaju Bogdana Mitrovića. Posle četiri meseca su ga pustili iz zatvora jer nije bio kriv, ali je u tom trenutku bilo bitno da se dijalog stopira - kazao je Petković.

