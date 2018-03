OBLAČNO SA KIŠOM I U PONEDELJAK: U Beogradu neznatno toplije!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na višim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima centralne i južne Srbije očekuje se otapanje snežnog pokrivača.

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni.

I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno sa slabom kišom u prekidima i uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko tri stepena, a najviša dnevna oko osam stepeni.

Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom i glavobolјe.

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima.

(Kurir.rs / Beta)

