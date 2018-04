OD 290 VENČANIH, ČAK 217 SE RAZVELO PROŠLE GODINE U KIKINDI! Šta se krije iza ovolikog broja raskida

Da u Kikindi ne važi pravilo "i u dobru i zlu ostajemo zajedno", govori negativan podatak koji nam stiže iz matičarske službe na severu Banata - od ukupno 290 parova koliko ih se venčalo prošle godine, čak njih 217 podnelo je zahtev za razvod braka.

Ova neslavna cifra koja Kikindu stavlja u sam vrh vojvođanskih, pa i srpskih gradova po broju razvedenih brakova zadržala se već čitavu deceniju. Prema podacima Centra za socijalni rad pre više od 10 godina u Kikindi je na dva sklopljena braka dolazio po jedan razvod, danas otprilike imamo podjednako broj sklopljenih brakova i zahteva za razvod.

Kako smo mogli da saznamo, najčešće se razvode mlađi bračni parovi koji ne "sastave" ni nekoliko godina braka u bračnoj zajednici, ali nisu retki ni parovi koji se na rastanak odluče nakon višedecenijskog bračnog života.

Najčešći uzroci "pucanja" brakova su preljuba, neverstvo, loša ekonomska situacija ili krivica na neko treće lice, obično se misli na svekrve ukoliko se živi u zajednici sa više generacija.

- Razveli smo se pre dve godine, deca su bila mala, nakon rođenja drugog deteta moja supruga je rešila da ode. Kao razlog navela je neslaganje sa mojom majkom. Pokušali smo da nađemo kompromis, čak smo se i osamostalili, ali brak više nije funkcionisao, odlučili smo da je najbolje da odemo svako na svoju stranu - ispričao nam je Kikinđanin M. B, koji kaže da u celoj situaciji najviše pate deca koja su jednako vezana za oca i majku.

Na pitanje koji su najčešći razlozi za razvod, Ivana Sivčev Marčetić, advokat u Kikindi, navodi da su to većinom trajno poremećeni odnosi supružnika koje je bilo nemoguće izgladiti:

- Uglavnom su to problemi koje je stvaralo neke treće lice. Konkretno, u slučajevima gde je postojala zajednica sa roditeljima nekog od supružnika, mešanje njih samih prouzrokovalo je svađe i neslaganja koji su dovodili do razvoda. Takođe, nedovoljna komunikacija, današnji, savremeni način života dovodi do toga da je u zajednici svako vodio svoj život, pa su često neverstva bila okidači pokretanja brakorazvodnih postupaka. Isto tako, moram istaći da je nasilje u porodici veoma aktuelno poslednjih godina, pa imamo situaciju da se uporedo sa krivičnim postupkom po službenoj dužnosti pokreće i zahtev za razvod od strane žrtve nasilja koje su uglavnom žene - kaže nam advokatica Sivčev-Marčetić.

Šta bi sredina rekla na razvod

Postoje parovi koji uprkos neslaganju ostaju u lošem braku, to su uglavnom ekonomski razlozi, žene ne rade, nemaju krov nad glavom i prema njihovim tvrdnjama prinuđene su da ostaju u lošem braku i trpe nasilje. Isto tako, žene koje su samosvesne, ostvarene poslovno i u svakom drugom pogledu, ne žele da trpe loš brak, parnice se pokreću, razvod za njih nije tabu tema kao nekada, kada su ćutale zbog okoline jer je bilo bitnije – šta će sredina reći, a ne kako je toj ženi u braku.

Kao okidač za razvod često se navode i društvene mreže - Fejsbuk, Instagram i razni drugi četovi. Zašto si joj lajkovao sliku? Zašto si je zapratio na Instagramu? Ko ti je taj što ti je poslao zahtev? Samo su deo optužbi parova čiji su brakovi "popucali" zbog aktivnog delovanja na društvenim mrežama.

Okrenuti sve više virtuelnom svetu, mnogi stručnjaci se slažu da se među parovima izgubila komunikacija, postepeno ona dovodi do otuđenja - svako na svoju stranu i sa svojim telefonom u ruci, da bi na kraju došlo do potpunog prekida kontakta, emotivne i fizičke prirode.

