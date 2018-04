RADICU MUŽ OSTAVIO JER NIJE MOGLA DA RAĐA, A ONA SE UDALA ZA DRUGOG I RODILA MU ČETVORO! Čudo u selu kod Kragujevca

Upoznala je Vladana, udala se za njega i u godinama koje slede rodila mu četvoro prelepe dece. Danas teško žive, toliko da mora da im pomaže Crveni krst, ali Radica kaže da je srećna jer je njena kuća puna- ljubavi.

- Rođena sam, živela i udala se u Donjem Milanovcu. Rodila sam prvo dete i tada mi lekari rekoše da više ne mogu da rađam. Moj muž i njegova familija nisu u kući hteli nerotkinju. Razvela sam se 2010. godine. Kada sam upoznala Vladana rekla sam mu da ne mogu imati dece. Nije pravio problem, samo me kao neki prorok pitao - a šta ako Bog da? Obećala sam da ću tada s radošću roditi. Iz Donjeg Milanovca došla sam kod Vladana u Kamicu kraj Kragujevca. Obećanje sam ispunila, već četiri puta - kaže uz osmeh Radica.

Objašnjava da ne zna kakvo se čudo desilo, ali da je njoj još veće čudo što nikada nije imala bilo kakav osećaj da je trudna, a Vladan je uvek znao. Nakon što je rodila malu Ivanu pre sedam godina, muž joj reče da ode kod ginekologa jer davno nije bila nakon porođaja.

- Malo sam bila lenja, ali on je insistirao. Pregleda me ginekolog i šeretski reče - bravo, onaj tvoj ga opet "zalepio". Kažem Vladanu, on se smeška i reče - znao sam. Tako se pre šest godina rodi Dragana. Prođe dve godine, ja nešto poslujem po kući, a Vladan će - ti si trudna. Počnem da se smejem i pitam ga odakle mu to. Opet me tera kod lekara, i opet je bio u pravu. Tako se pre četiri godine rodila Natalija, a pre 19 meseci Danijela. Uvek je znao pre mene da sam trudna, za svo četvoro dece. Kako, ne znam - kaže Radica.

A Vladan nema vremena za priču, posebno ne za ove "ženske". Prenosi jagnjad iz štale u štalu, treba namiriti stoku i prehraniti porodicu. A treba zaraditi za četvoro dece, staru majku i njih dvoje. A pare nikada nisu htele Pljakiće.

- Kada sam rodila prvo dete u Donjem Milanovcu krajem 2004. nisam dobila nikakvu pomoć, jer je ona uvedena od januara 2005. Kada sam u Kamenici rodila prvo Vladanovo dete nisam mogla da dobijem pomoć opštine jer sam živela tu dve godine i devet meseci, a trebalo je tri godine. Kada sam ovde rodila četvrto dete nisam mogla da dobijem pomoć jem imam "jedno dete više", daje se pomoć za troje.

- Dečiji dodatak ne mogu da dobijem jer imamo previše zemlje, ali sva je u četvrtoj i petoj klasi, najgora. Zbog zemlje ne možemo da dobijemo bilo kakvu pomoć, ali ljudi iz Crvenog krsta nas nisu zaobišli. Hvala im na tome - kaže tiho Radica.

Ova porodica živi od jagnjadi i nekoliko krava. Prodaju mleko, a od poslednje isplate koja iznosi 3.500 dinara Radica je odvojila 500 za odlazak u Kragujevac kod lekara. Svaki put do grada za njih je investicija. Kaže da je samo srećna jer su joj deca zdrava.

- Deca zdrava, muž mi je dobar, svekrva kakvu bi svaka snaja poželela. Od njene penzijice, 10.000 dinara, kupila je šporet na rate, da nam nešto ostane kad je ne bude bilo. Ona čuva decu, jer Vladan i ja sve zajedno radimo. Žao mi je što nisu tu Ivana (7) i Dragana (6), jedna je u školi, druga u vrtiću.

- Ivana već pere sudove i čuva ovce, a Dragana čuva Danijelu (19 meseci). Bog nam je dao zdravlje, slogu i ljubav i nekada pomislim da nemam šta više da tražim - kaže ova žena. A trebalo bi da traži odeću za decu, koju igračku, pomoć države da u zabitom selu odgaja i školuje četvoro dece.

Kragujevački Crveni krst pomaže ovoj porodici redovno u okviru projekta "Hrana na točkovima". Najugroženijima u 22 sela Šumadije Crveni krst kombijem na kućni prag nosi odeću, osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Tako je prošle godine distribuirano 566 paketa hrane i higijene. Ovu pomoć primaju oni koji zbog "viška" loše zemlje u selima ne mogu da dobiju socijalnu pomoć, a žive na ivici gladi.

