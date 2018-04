AFERA TETKIN ZID DRMA ČAČAK: 424.000 bez PDV za potporni bedem da ne sklizne kuća Parezanovićeve tetke?!

ČAČAK - Pitanje koliko je građane Čačka koštala izgradnja potpornog zida, "tetkinog zida", u ulici Loznički put, dugo je nailazilo na zid ćutanja, a nova afera na pomolu i te kako je uzdrmala građane, ali se na kraju saznalo da je on koštao 424.000 bez PDV, a osvanuo je zahvaljujući, kao kaže Pokret Dveri, Marku Parezanoviću, narodnom poslaniku SNS .

Kad tetka NARODNOG POSLANIKA dobije prvo odštetu pa POTPORNI ZID! pic.twitter.com/JIFH1jZqh6 — Bane (@Bumblb3e) April 10, 2018

Direktor JP Gradac, Dragan Vukajlović, najpre nije želeo da odgovori ni na jedno od pitanja vezanih za izgradnju pomenutog zida, da bi zbog Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja dostavio deo odgovora, ali ne sve odgovore i ne potpune odgovore. Na kraju, ipak je odgovorio za Ozon press da je zid koštao 424.000,00 bez PDV-a.

Na isto pitanje za odgovorom je tragala i Violeta Marković, odbornica u Skupštini grada Čačka iz odborničke grupe “dr Aleksandar Radojević – Za napredniji Čačak”. Kako od uprave JP Gradac nije dobila odgovor, pitala je upravu Grada Čačka i dobila odgovor od Milana Bojovića, pomoćnika gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture - da gradska uprava nema nikakva saznanja da je potporni zid u ulici Loznički put uopšte rađen niti koliko su ti radovi koštali. Tvrdi i da u Ugovoru o vršenju usluga JP Gradac za 2018. godinu, čija ukupna ugovorena vrednost je čitavih 72 miliona dinara, nema stavke potporni zid u ulici Loznički put.

Tragom priče o kojoj bruji Čačak išao je i Pokret Dveri koji je u saopštenju 28. marta izrazio sumnju da iza tzv. "tetkinog zida" stoji narodni poslanik SNS Marko Parezanović.

foto: Printscreen/YouTube

"Ovih dana je našao svima, o veliki Marko, da priča kako ustanova Zračak je iznad partijskih interesa! On koji je simbol partijske korupcije u Čačku i koji je mimo propisa izdejstvovao izgradnju čuvenog „Tetkinog zida“! On koji je do juče tvrdio da nema nikakvih problema u Zračku, sada otvoreno priznaje da je lagao i da problema ipak ima! On, Marko Parezanović, koji se nikada ne bori ni za jedan interes Čačana, sada se našao pozvanim da ovaj problem reši. I to tek onda kada je narodni poslanik iz Čačka, ali iz Dveri, Boško Obradović, javno, na sednici skupštine Republike Srbije, pred ministrima i poslanicima iz SNS-a i čitavom javnošću Srbije, pitao i ukazao na ovaj veliki problem u Čačku, koji traje preko dva meseca", navodi se u pomenutom saopštenju Pokreta Dveri.

