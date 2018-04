PODSTANARKE OJADILE VLASNIKA, SADA CELO PROKUPLJE ZNA KO SU: Pola stvari su mi iznele iz kuće, a dug za struju i stanarinu otišao u nebo!

PROKUPLJE – Slobodan Živalјević iz Lazarevca prijavio je prokupačkoj policiji da su ga pokrale podstanarke, koje su u njegovoj porodičnoj kući u Prokuplјu stanovale pet meseci.

Ne samo da su kada su se iselile odnele sve što su dohvatile, već nisu platile stanarinu za pet meseci koliko su bile u kući. Uz to, sve komunalije, među kojima je i 31.000 dinara za struju ostala je na grbači valsnika kuće.

"Ovo je prvi put da sam izdao kuću, jer sam majku doveo kod mene u Lazarevac, gde je u međuvremenu i preminula. Računao sam da je bolјe da neko bude u kući, pa sam je izdao majci i ćerci koja ima dvoje male dece. Nikada nisam dolazio, ali sam ih nekoliko puta opomenuo da ne plaćaju stanarinu. I posle pet meseci mi je komšija javio da su se iselile. Kada sam došao da proverim, imao sam šta da vidim. Pola stvari je izneto iz kuće, a dug za struju i stanarinu otišao je u nebo", kaže Živalјević.

foto: Kurir/B.R.

On dodaje da je slučaj odmah prijavio policiji i da mu je rečeno da će od S. M. i Ž.D. da uzmu izjave. Mogu da ih terete samo za krađu, a kako nemaju stabilna primanja, oštećeni neće moći ni da naplati svoje. Ipak, u slučaj će se uklјučiti i nadležno tužilaštvo, obećali su Živalјeviću u prokupačkoj policiji.

Očajan čovek je onda želeći da koliko toliko upozori ostale šta ih čeka ukoliko im izdaju stan, sa Fejsbuka skinuo slike obe žene, pa je lepo napravio obaveštenje koje je zalepio svugde po Prokuplјu.

"Tek tada me je pozvala jedna od njih i rekla da ona to nije učinila, da je to njena majka i da nije lepo što sam stavio njenu sliku. A danima pre toga sam ih zvao i nisu odgovarale", dodaje naš sagovornik.

Kaže da verovatno mora da se oprosti od stvari koje su mu otuđene i novca za koji su ga ojadile, ali želi da upozori sve ostale da vode računa koga primaju u svoje kuće i stanove.

(Kurir.rs/B.R./Foto: Dado Đilas, ilustracija)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) IMA LI SRBIJA ČEMU DA SE NADA?! Vučić i Merkel o Kosovu!

Kurir

Autor: Kurir