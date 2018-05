OČAJNI BIZNISMENI IZ KRALJEVA MOLE LOPOVE: Vratite nam aluminijumske modele, platićemo vam više nego što vrede

Prošle noći, opustošena je modelarnica „Livnice“ u Kraljevu, koju zakupljuje „Radijator inženjering“. U očaju, i zakupci „Livnice“, i firme za koje tamo rade, mole kraljivce da im uz nadoknadu vrate opremu, jer će posledice stajanja proizvodnje biti milionske!

To što su kradljivci ukrali, za „Livnicu“ znači zatvaranje u naredna dva-tri meseca, a štete su milionske, u očaju kaže Radojko Janić, osnivač preduzeća „Radijator inženjering“ koje je zakupac kraljevačke „Livnice“, navodi kraljevački portal Krug

Prošle noći, u Kraljevu je opustošena modelarnica „Livnice“ koju zakupljuje „Radijator inženjering“; u očaju i zakupci „Livnice“, i firme za koje rade, MOLE KRADLJIVCE DA IM UZ NADOKNADU VRATE OPREMU, jer će posledice stajanja proizvodnje biti milionske! https://t.co/48PLBfDmnz pic.twitter.com/DzVs9oYbEx — Portal Krug (@PortalKrug) 6 May 2018

Kradljivci su, kako se pretpostavlja, noćas posle ponoći, isekli ogradu, prošli kroz žbunje napravivši put i došli do modelarnice, koja se nalazi na kraju „Livnice“, jer je u pitanju dozidani deo. Na prozorima se nalazila armaturna mreža, koju su kradljivci isekli, polomili armaturno staklo i ušli unutra.

- Sve ono što je od aluminijumskih modela moglo da se iznese, odneli su. Pronašli smo jedan mali model, koji im je verovatno ispao – kaže Janić, napominjući da su osim „Radijtor inženjeringa“, oštećene i sve firme kupci odlivaka „Livnice“.

Radnici „Livnice“ sutra je trebalo da počnu da liju odlivke za firmu „Termoinvest“, tu je i posao za trsteničku „Prvu petoletku“ za koju se rade kućišta hidromotora za izvor u Rusiju, posao izrade doboša za nemački „Valman“.

- Sve to trebalo je da uradimo i da isporučimo u narednih 10 do 15 dana. Zvali smo sve, od gradonačelnika Kraljeva do načelnika Policijske uprave. Inspektori su uzeli otiske i sada čekamo, iako smo 90 odsto sigurni ko su počinioci – ističe Janjić, čija je firma već ranije imala sličnih problema. Tada su za krađe osumnjičeni Romi iz obližnjeg Romskog naselja.

foto: Dragana Udovičić

Prema mišljenju Janića, ako do podneva počinioci ne budu otkriveni, male su šanse da aluminijumski modeli budu pronađeni kasnije, jer je u pitanju aluminijum koji će oni prodati topionicama.

Taj deo „Livnice“ nije pokriven kamerama, a prostor čitave „Fabrike vagone“ tokom noći pokrivaju dvojica portira. Jedan od njih je deo u kojem se dogodila krađa poslednji put obišao oko ponoći i tada je sve bilo u redu.

- Želeo sam da prokrčimo okolno šipražje, da napravimo čist prostor na tom delu i da postavimo kameru, ali nam kao zakupcima to nisu dozvolili, jer je u pitanju državvna imovina – kaže Janić, napominjući da je zbog ovog velikog problema pokušao da dobije i stečajnog upravnika „Fabrike vagona“ i stečajnog upravnika „Livnice“, ali da su obojica – nedostupni.

I Janić, i vlasnici preduzeća koja su kupci odlivaka, kažu da su, zbog toga što aluminijumski modeli koji su im pokradeni neophodni za rad (proces izrade novih potrajao bi par meseci) spremni kradljivcima da plate više nego što bi oni mogli da uzmu u nekoj topionici ili na otpadu.

Jedan od vlasnika preduzeća koje je kupac odlivaka, na jednoj od društvenih mreža, objavio je jutros da su „Romi, praktično, uveli stečaj kupcima kraljevačke Livnice“ i dodao:

foto: Profimedia

„Noćas su opustošene prostorije „Livnice“ u Kraljevu. Ukradeni su aluminijumski modeli nemerljive vrednosti. U prevodu, to znači da će svi kupci odlivaka „Livnice“ prestati sa svojim radom tokom dužeg vremenskog perioda, a možda i trajno. Počinioci se znaju, ali su njihova prava veća! U ovoj zemlji su veća prava svih osim redovnih poreskih obveznika i onih koji se grčevito bore da bilo šta od domaće proizvodnje radi.“

U Policijskij upravi Kraljevo portalu Krug zvanično je potvrđeno da je „policija odmah po prijavi događaja izašla na lice mesta i preduzela sve mere na utvrđivanju svih okolnosti i rasvetljavanju ovog događaja“. Osnovni javni tužilac okvalifikovao je ovo delo kao tešku krađu, a uviđaj u modelarnici kraljevačke „Livnice“ upravo je završen.

Nezvanično, se saznaje da je jedan broj policajaca trenutno u Romskom naselju gde vrše pretres, pokušavajući da pronađu ukradenu robu.

(Kurir.rs/www.krug.rs)

Kurir

Autor: Kurir