UMALO KOBNA DEČJA IGRA U NIŠU: Dečaci se igrali loptom, pa se na njih obrušio zid trošne kuće, jedan teško povređen i odmah operisan

Do nezgode je došlo u trenutku kada im je lopta odletela do trošnog zida stare kuće

NIŠ - Dečak Dž.S. (12) iz Niša zadobio je teške telesne povrede dok je njegov drug A.S.(10) lakše povređen kada se juče oko 16 časova u naselju Crvena zvezda na njih obrušio zid trošne kuće.

Deca su sanitetima Hitne pomoći odmah prebačena u Klinički centar u Nišu gde je teže povređeni Dž.S. operisan. Incident se desio dok su se dvojica dečaka igrali loptom, nedaleko od ruševina stare kuće čiji je zid pao na njih.

- Do nezgode je došlo u trenutku kada im je lopta odletela do trošnog zida stare kuće. Ne sluteći opasnost, oni su pošli da uzmu loptu kada je došlo do obrušavanja. Teže povređeni Dž.S. je zadobio povrede grudnog koša, dok mlađi dečak ima samo posekotine po glavi, kaže izvor lista.

O događaju u kojem su povređena dva dečaka obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu koje vodi istragu nezgode.

(Kurir.rs/Blic/B. Janačković/Foto: Beta/Saša Đorđević)

Kurir

Autor: Kurir