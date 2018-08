POPLAVA TAŠKOVIĆE ZAVILA U CRNO: Šokantna ispovest Vranjanke koju je bujica zamalo udavila u sopstvenoj kući! (KURIR TV)

Bujica Vranjske reke koja se izlila na više mesta duž korita u četvrtak popodne uništila je domaćinstvo bračnog para Tašković u ulici Đure Đakovića u Vranju.

Ljiljana i Ljubiša našli su se u čudu kada je bujična voda grunula napunila šupu, a onda je prodrla u kuću noseći sve pred sobom. Sve se odigralo u trenutku dok su ručali, a prizor je bio jeziv, pričaju uznemireni supružnici starosedeoci ovog dela grada.

foto: T.S.

„Mi smo ručali oko dva, muž je rekao idem u dvorište dok pokupiš suđe sa stola. Izašao je i odjednom kao da je nešto puklo mislila sam da je zemljotres , izgubila sam vazduh kada je na mene naletela bujica oborila me je voda, pala sam na patos. Nisam mogla da shvatim šta se desilo, kao da sam bila u nesvesti. Jedva sam se povratila, počela da dozivam supruga, nekako se uspravila i krenula trčeći ka izlazu. Voda me je sustigla, dozivala sam supruga, uspela da pozovem unuke „dođite ne mogu da izađem voda će me ugušiti unutra“ zapomagala sam. I ćerka je stigla ubrzo, jedva me izvukla iz vode koja se sjurila i napunila kuću. Sva sam se tresla stigla je hitna pomoć, srčani sam bolesnik, moj suprug je operisan. Ne mogu da verujem da nam se ovako nešto desilo. Šteta je stopostotna “, kroz plač objašnjava sedamdesetpetogodišnja Ljiljana.

foto: T.S.

Domaćinstvo Taškovića uništeno je u potpunosti. Stradala je bela tehnika nameštaj.

foto: T.S.

"Sve je uništeno, ništa nemamo više unutra. Ovde sam preko 60 godina moj suprug preko 70 godina, ne pamtimo ovako nešto, mi smo starosedeoci. Voda nikada nije izašla van korita. Noćas smo spavali kod komšija. Gde ćemo i kako ćemo ne znam, nemam gde da kuvam ...", jada se ova nesrećna žena.

foto: T.S.

Ljiljanina ćerka Sunčica kaže da je njenim roditeljima u pomoć prva pritekla komšinica koja je alarmirala nadležne.

foto: T.S.

"Komšinica mi je javila, bila sam na poslu kad sam stigla imala sam šta da vidim jedva sam izvukla majku iz bujice, voda je nosila sve pred sobom", kaže Sunčica.

foto: T.S.

Vatrogasci, hitna pomoć, komunalna policija su brzo stigli na mesto gde je podivljala reka potapala dom porodice Tašković. Sada na raščišćavanju terena od velikih nanosa blata i peska rade radnici JP „Vodovod“ i „Komrad“ sa mehanizacijom..

Sreća je što su Taškovići ostali nepovređeni iako su preživeli golgotu, jer im je vodena stihija potopila i uništila celo domaćinstvo.

