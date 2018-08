SRBIN PREŽIVEO NAPAD 100 STRŠLJENOVA: Kosio je livadu ne sluteći ništa, a onda je nastao PAKAO! Ovo mu je pomoglo da IZVUČE ŽIVU GLAVU

Prava drama odigrala se u ponedeljak popodne u selu Bistrica kod Nove Varoši kada su Budimir Živković (52) i njegov sin Mihajlo preživeli napad stotinak stršljenova. Naime, bezazleno košenje livade pretvorilo se u pakao za oca i sina koji su zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji izvukli živu glavu.

- Taj dan sam kosio livadu sa sinom Mihajlom. On je kosio između stabala šljive, a ja sam bio iza njega. Prišao je stablima na dva koraka, a ja sam mu u tom trenutku, srećom, rekao da ću ja taj deo da pokosim. Kao da sam znao... - počinje priču Budimir.

Kako kaže, krenuo je da kosi i vrhom kosačice, njenim šiljcima, udario je u šljivu.

- Samo sam odjednom čuo "zuuuuuum". Kao neki tajfun, iz te šljive je izletelo stotinak stršljenova. U tom trenutku sam ostavio kosačicu koja je ostala da radi u brzini i počeo da bežim, a oni su za mnom išli sigurno sto metara - kaže on.

Sinu je rekao da beži na drugu stranu i njega je ujeo samo jedan za grudi, dok je Budimira ugrizlo ni manje ni više nego deset stršljenova!

- Ujedali su me svuda, za desnu nogu, za koleno, za desno rame, za vrat, za kosu, ma nema gde nisu, unakazali su me! To boli da sačuva Bog. U stanju šoka, odmah sam telefonom pozvao suprugu Gordanu. Nisam ni dolazio kući, samo sam sišao na put. Ona je došla kolima i prevezla me u Hitnu pomoć u Novu Varoš, gde smo stigli za oko desetak minuta - priča Budimir i dodaje da je jedva stajao na nogama.

Kada su u lekari videli njegove ujede i stanje u kom se nalazi, ostali su zatečeni. Odmah mu je ukazana pomoć i efikasnom i brzom intervencijom spasen mu je život.

- Čim sam došao legao sam na sto. Izmerili su mi pritisak, dali infuziju i injekcije, sve su brzo uradili. Usne i jezik su krenuli da mi otiču, počeo sam da šarenim. To je trajalo sat i po vremena. Srećom, Mihajlu nije bilo ništa. Da sam došao koji minut kasnije, pitanje je da li bi ostao živ - priča ovaj Novovarošanin.

Da stvar bude još gora, njegova majka je otišla na livadu da ugasi kosačicu koja je i dalje radila. I nju je ujeo stršljen! Srećom, nije imala ozbiljnijih posledica.

- Kasnije sam pozvao komšiju koji je došao sa zaštitnim odelom da ugasi kosačicu. Sada osećam male bolove na mestu gde su me ujedali, ali nije ništa strašno - zaključuje Budimir i savetuje sve da budu na oprezu kada su u pitanju ovi pakleni insekti.

Ovo je samo jedan u nizu napada ovih insekata u poslednje vreme, koji se pukom srećom nije završio smrtnim slučajem.

Podsetimo, muškarac (69) iz beogradskog prigradskog naselja Mali Požarevac preminuo je pre četiri dana od posledica ujeda stršljenova.

Prethodno je Vladan Marković (43), odbornik u Skupštini grada Užica, preminuo na isti način početkom jula. On je jezivu smrt dočekao u selu Zlodol između Bajine Bašte iz Užica gde je popodne brao maline.

