OVO SE U KURŠUMLIJI NE PAMTI, STRŠLJENOVI JE OKUPIRALI: Nema dana da nekoga ne napadnu, za 2 meseca uboli 240 ljudi!

U Kuršumliji je za dva meseca 240 pacijenata zatražilo pomoć lekara zbog ujeda stršljena, rekla je agenciji Beti načelnica Hitne službe Doma zdravlja u tom mestu Nena Vučković. Prema njenim rečima, od svih tih pacijenata, samo je jedna starija žena bila u kritičnom stanju, jer ju je izujedalo više od stotinu stršljena.

"Osamedesetogodišnju staricu je izujedalo preko stotinu stršljena i to u predelu glave i ramena. Sreća je bila samo što smo brzo reagovali, jer je zvala iz najudaljenijeg sela na planini Radan", rekla je Vučković i dodala da je žena ;sanitetom odvezena u prokupačku bolnicu, na dalje lečenje.

Vučković je rekla da se broj pacijenata, koji su pretrpeli ujed stršljena, drastično povećao u odnosu na ranije godine, ali i da su se oni javljali sa drugačijim posledicama ujeda.

"Primetili smo da su alergijske reakcije, kao i toksične, daleko izražajnije u odnosu na ranije periode, kada u ovo doba godine budu tek sporadični slučajevi ujeda stršljena. Zatim, broj pacijenata je alarmantan", kazala je Vučković.

Prema njenim rečima, broj pacijenata se iz dana u dan povećava.

"Juče je, tokom dnevne smene, pomoć zatražilo desetak pacijenata. A prema našoj evidenciji, proteklih deset dana, ukazali smo pomoć 70 pacijenata, što je drastičan podatak", dodala je ona.

Kako je kazala, pacijenti su uglavnom sa sela, a berači voća su najviše izloženi opasnosti. Vlasnica plantaža kupina iz sela Sagonjevo Milijana Simijonović je u izjavi za agenciju Beta kazala da velika vlaga i nagla suša pogoduje razmnožavanju stršljena, te da je to razlog velike najezde.

"Voće ih mami, kupine, kruške, groždje i ostalo, pa su berači voća u strepnji i strahu. Moraju svakog momenta da su na oprezu da ih ne ujedu stršljeni, dok oni manje oprezni obavezno bivaju ujedeni, jer stršljena ima mnogo", rekla je Simijonović.

Prema rečima meštana iz sela Žuč, gnezda stršljena su primećena u drastično velikom broju, a Gvozden Danilović iz tog sela je kazao da je imao bliski susret sa stršljenima, kada ga je napao čitav roj.

"Nastanili su se u pomoćnom objektu, na ulaznim vratima. Pojurio me čitav roj, spas sam našao u reci Toplici, morao sam da se bacim u hladnu vodu. Srećom ni jedan me nije ujeo", izjavio je on, U Hitnoj službi Doma zdravlja u Kuršumliji su rekli da ima dovoljno anti šok terapija za pacijente koji budu izloženi ujedima stršljena.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir