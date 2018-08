GODINAMA JE TRPELA NASILJE, ALI KAD JE POBEGLA NASTAO JE HAOS: Muž, svekar, dever i jetrva jurili odbeglu snajku!

Filmska potera policije u selu Bobovo kod Svilajnca okončana je privođenjem napuštenog muža, svekra, devera i jetrve. Oni svi, jurili su odbeglu snajku!

Meštani ovog sela bili su iznenađeni pravom opsadom policije posle prijave da su četiri nepoznate osobe otele jednu ženu i odvele je u nepoznatom pravcu, ali se ubrzo ispostavilo da je reč o porodici iz Požarevca koja je preotela snajku jer je pobegla od nevenčanog muža!

Posle četiri sata potere policija ih je našla nadomak Požarevca, sakrivene kod rođaka, i sve ih uhapsila, dok su snajku vratili kod prijatelja u Bobovo, kod kojih je pobegla od muža nasilnika!

Nesvakidašnji događaj odigrao se kada je porodica Ilić iz Požarevca đuture krenula u poteru za snajkom čim je dobila dojavu da je u selu Bobovo kod Svilajnca i da joj je drug ponudio hranu i krov nad glavom dok ne obezbedi ćerku (5) i sina od 17 meseci.

U poteru za Nevenom Savović (26), koja je sedam godina živela nevenčano sa Nenadom Ilićem u Požarevcu, krenuli su njen muž, svekar Prvoslav, jetrva Jelena Savić (25) i dever Senad Ilić. Oni su 4. avgusta, oko 17.30 upali u kuću Slađana Strainovića iz Bobova i na silu oteli Nevenu.

Slađan i njegov sin Danijel (17) tvrde da su ih Ilići napali i da su Nevenu izvukli kroz prozor, na silu je ugurali u automobil kojim su došli i odvezli je. Oni tvrde da je Nevena napustila Nenada Ilića (30) zbog nasilja u braku.

Nevena Savović, koju su reporteri juče zatekli u kući Strainovića u Bobovu, tvrdi da su je oni zaštitili od nasilnika i pružili joj krov nad glavom, ali da strahuje za svoj život i bezbednost dece.

- Nenad me je godinama tukao i maltretirao! Pobegla sam 20. jula od kuće i prijavila policiji i Centru za socijalni rad da napuštam muža zbog maltretiranja i da moram da ostavim ćerku od pet godina i sina od 17 meseci dok ne nađem krov nad glavom. Danijela Strainovića sam upoznala preko zajedničkog druga.

Sažalio se i ponudio mi smeštaj i hranu dok se ne snađem. Kod njih sam privremeno. Posle hapšenja muža dovela sam i decu, ali se plašim da će me on ubiti čim ga puste iz pritvora! - kaže Nevena Savović i dodaje da je posle otmice preživela pravi pakao.

- Nenadu je majka javila da ga policija čeka kod kuće, zbog čega se sklonio kod rođaka. Tamo mi je pocepao svu garderobu, ugurao me u kupatilo i tukao me, govoreći da nikada neću videti decu! Nekoliko sati kasnije otvorila su se vrata i pojavila se žena inspektor, govoreći mi da sam bezbedna. Zahvalna sam porodici Strainović do kraja života! Ponudili su mi stan i hranu dok se ne snađem, jer posle svega strahuju za svoju bezbednost - kroz suze nam je ispričala Nevena Savović, koja apeluje na nadležne da je zaštite.

Danijel: Ljudski je pomoći!

Danijel Strainović tvrdi da ima devojku koja živi u Austriji, da nisu tačne priče da je u vezi sa Nevenom, već da joj je kao čovek pritekao u pomoć!

- Nevena se odmah javila policiji u Svilajncu i rekla da je muž fizički i psihički maltretira i tražila da joj Centar za socijalni rad da starateljstvo nad decom. Nevena je posle otmice provela devet dana u bolnici zbog povreda koje je dobila. Decu je dovela kod nas, ali ćemo joj uskoro naći novi stan - kaže Danijel Strainović.

