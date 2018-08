PANIKA U PITOMOM SELU KORBEVAC KOD VRANJA: Maskirani manijak sa nožem izlazi iz kururuza, pljačka meštane i napada žene

Već desetak dana ponavlja se isti scenario u selu Korbevac. Kako kažu meštani, uveče kada se vraćaju sa poljskih radova presreće ih maskirani muškarac, koji ih napada i pljačka. Otima im nakit, uzima mobilne telefone i sve vredno što imaju kod sebe.

Neke scene navikli smo da gledamo samo u filmovima. I baš kao po filmskom scenariju maskirano lice u Korbevcu izlazi iz kukuruza ili njiva i napada meštane, uglavnom žene. Ukoliko pružaju otpor vadi nož i stavlja im pod vrat, navodi RTV Vranje.

foto: Printscreen RTV Vranje

Slavica Dimitrijević i Dušanka Đorđević srele su se oči u oči sa napadačem. Kažu da su pretrpele ogroman strah, i da nikakvo zlato ne može da nadoknadi stres koji su preživele.

''Iza mene sustigao me neko i ja sam se okrenula i bio mi je iznad glave i ja sam pogledala crno lice bela kapa i on me uhvatio za vrat i ja sam počela da vičem u pomoć. Stavio mi je ruku na usta levu, a sa desnom nož ispod grla. On kaže daj zlato, ja kažem nemam i on je dohvatio moj lanac i pokidao, i skinuo mi i minđuše'', ističe Slavica Dimitrijević.

foto: Printscreen RTV Vranje

'Uvukao me unutra preko kukuruza i oborio me na zemlju. Vukao mi je ovaj prsten na desnoj ruci i kasnije sam se setila da on mene sigurno zna, jer mi vuče taj prsten baš koji vredi 20 hiljada, evo modricu kakvu mi je napravio. I ja mislim u sebi, neka me zakolje, ali neću da dam prsten, to mi je uspomena od majke'', kaže Dušanka Đorđević

Nakon kraće borbe i pokušaja da poskida prstenje sa otečenih ruku Dušanke, maskirani muškarac je pobegao. I žene i muškarci u Korbevcu su u konstantnom strahu. Svaka vrata na koja je ekipa RTV Vranje zakucala bila su zaključana.

Čim padne prvi mrak više nikoga ne možete da vidite na ulici, kažu oni.

''Evo već desetak dana je prava uzbuna u Korbevcu. Obavezno idemo sa ženama u polje, svi se zaključavaju, ni glavnim putem ne smeju da idu, stvarno su uplašene, jer on preti nožem'', pojašnjava Borivoje Milošević.

foto: Printscreen RTV Vranje

"Napao je dve žene i juče lupao na vrata kod porodice Ćosinci. Ja sam iz Lipovca, ali ne smem da idem gore, jer se plašim da li je neko u kući, treba gore da idem sad da obrađujem zemlju i ne smem", napominje Dragoljub Mitić.

U Policijskoj upravi kažu da su u prethodnih nekoliko dana dobili dve prijave i obe se tiču napada maskiranog lica na ženske osobe. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, a do tada se preporučuje oprez.

(Kurir.rs/rtv-vranje.rs)

Kurir

Autor: Kurir