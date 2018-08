KOMŠIJE PRIJAVLJUJU DECU POLICIJI JER SE IGRAJU: Smeta im dečja graja sa igrališta, pa im buše lopte, viču... (FOTO)

Deca iz ulice prokupačke ulice Bata Stefanović muče muku, jer ih jedna komšijska porodica stalno prijavljuje policiji zbog galame! Problem je što deca koriste igralište koje je preko puta kuće te porodice. I dok se svi trude da u svom kraju obezbede mesto za decu, ovde gde prostora ima, nema razumevanja.

foto: Biljana Roganović



"Svakog dana ista priča. Čim krenu da se igraju, okreće se telefon i prijavljuje policiji. Razumem ja da su to stariji ljudi, da im je potrebna tišina, ali i to smo probali da rešimo. Nismo dozvoljavali deci da se okupljaju pre 17 časova i strogo do 22 sata smeli su da budu na tom prostoru koji je i planiran kao igralište. I to im nije valjalo. Buše im lopte, viču, prijavljuju policiji", kažu roditelji dece ovog dela grada.

foto: Biljana Roganović

Oni se pitaju da li je bolje da ih puste da se smucaju po gradu, piju i ne daj bože drogiraju.

"Odrasla sam u ovoj ulici i nikada nikom nije smetala ta dečja galama. Ceo život smo se igrali na istom mestu, a sada iako je manje dece, nastao je problem", dodaje jedan roditelj.

foto: Biljana Roganović

Njima je neshvatljivo što su komšije toliko decomrsci, jer to igralište nije tik uz kuću, već preko ulice koja je prilično široka.

Obično u svakoj ulici postoje „čuvari reda“ ali obično se deci toleriše i svi su srećni kada su im na oko. U ovoj ulici na žalost to nije tako....



(Kurir.rs/B.R.)

Kurir

Autor: Kurir