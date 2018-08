ŠOK-PRIČA IZ PORODILIŠTA U NEGOTINU: Porodilja usred porođaja ujela doktora za ruku! Ali tu nije kraj jer ima OPASNU ZARAZNU BOLEST (FOTO)

BEOGRAD/NEGOTIN - Neverovatna priča, sa gotovo filmskim obrtima, zadesila je prim dr Miroslava Ivića, načelnika ginekologije i akušerstva u Zdravstvenom centru u Negotinu - usred porođaja porodilja ga je ujela!

A da stvar bude još gora, žena je zaražena opasnim virusom hepatitisa B i u tom času doktoru je pretila ozbiljna bolest, jer je rana krvarila, dok je on pokušavao da spase njenu bebu od gušenja.

Čitava drama, kako za list priča prim. dr Ivić, odigrala se prošlog četvrtka.

- Bio sam to veče u pripravnosti. To je značilo da na poziv kolega dođem u porodilište. I pozvali su me. Rekli su da imaju porodilju kojoj je to četvrti porođaj, koja viče, skače sa stola, i da ne mogu da je smire. Brzo sam bio u porođajnoj sali. Zatekao sam scenu kako je jedna babica drži za nogu, druga za ruke, ona vrišti, a beba je krenula. Postojala je bojazan da se novorođenče uguši, kada pacijentkinja skupi i stisne noge – priča u dahu prim. dr Ivić i dodaje da je odmah priskočio u pomoć i uhvatio porodilju za drugu nogu, pokušavajući da je spreči da naudi bebi.

U tom času usledio je šok – porodilja se nekako izmigoljila i ujela doktora ispod pazuha, blizu ramena.

- Sve sam zvezde video! To mesto je počelo da krvari, ali smo uspešno završili porođaj. Kad sam se uverio da su majka i beba dobro, otišao sam kod kolega na hirurgiju. Oni su mi obradili ranu, propisali antitetanus i antibiotike - prepričava doktor Ivić događeje od te večeri.

I taman kada je pomislio da je najgore prošlo, počinje filmski zaplet.

- Nisam ni slutio šta me čeka, sve dok nisam pogledao istoriju bolesti porodilje i silno se iznenadio. Ona ima hepatitis B! Opasno oboljenje koje se prenosi putem krvi! Bilo mi je jasno da moram u roku od 24 sata od ujeda da primim lek, takozvani humani imunoglobulin. On bi trebalo da spreči da dobijem hepatitis B - priča nam. Ali tu se stvar dodatno komplikuje - lek u tom trenutku, kaže, nigde nisu mogli da nađu.

- Bolnički farmaceut pozvao je mnogo brojeva telefona i dobio odgovor da leka - nema! Tek je narednog jutra upravnica bolnice dr Gordana Radmanović uspela da u Beogradu pronađe humani imunoglobulin. Tada vozač kreće na put, donosi lek i dobijam ga bukvalno u pet do 12. Celu noć, između petka i subote sam ga primao kroz infuziju - opisuje doktor stanje u kojem se našao.

Kako dodaje, osim njega i novorođenče je moralo da primi imunoglobulin.

Inače, kako kaže doktor Ivić, otkako je postao načelnik ginekologije, već dve godine unazad, svi se trude da vrate trudnice na ovo odeljenje.

- One su ranije odlazile da se porađaju u Bor i Zaječar i nisu imale poverenja u naš Zdravstvni centar. Porastao nam je i broj porođaja na oko 300 godišnje, za razliku od pre dve godine kada ih je bilo oko 220 i sad je to jedno od najboljih odeljenja u ZC "Negotin" – priča on i dodaje da se ne plaši hepatitisa jer je svu terapiju primio po propisanom protokolu.

Šta je hepatitis B

Hepatitis B je zapaljenje jetre izazvano virusom hepatitis B (HBV). Prenosi se putim krvi, a do pojave prvih simptoma može da prođe tri do šest meseci. Počinje akutnim zapaljenjem jetre, koje se uspešno leči, ali kod određenog procenta inficiranih akutni hepatitis B prelazi u hroničan oblik. To može da dovede do oštećenja jetre, a u manje od jednog procenta pacijenata akutna bolest može dovesti i do karcinoma jetre, transplantacije tog organa ili smrti.

