DADO KULIĆ SE POSLEDNJI PUT JAVIO IZ GRČKE PRE DVA DANA: Na Fejsbuku ostavio poruku da je pronašao Boga, roditelji sumnjaju da se zamonašio

Tridesetjednogodišnji Leskovčanin Dado Kulić Mihajlović nestao je pre dva dana u Grčkoj, a za njim trenutno traga i srpska i grčka policija.

Ovaj Leskovčanin, inače sin poznatog novinara i zabavljača Mije Kulića, poslednji put je ostvario kontakt sa majkom u subotu 25. avgusta i od tada mu se gubi svaki trag, navodi Jugmedia.rs.

“Više se nije javljao na telefon, nije odgovarao na poruke, nema ga na društvenim mrežama I gubi mu se svaki trag. Danas smo nestanak morali da prijavimo policiji, a oni će po službenoj dužnosti prijaviti konzulatu Srbije u Solunu”, kazao nam je Dadov otac.

Po rečima Mije Kulića, Dado je putovao sam, privatno, bez agencije: avionom od Budimpešte do Rodosa, sa Rodosa do Krita, sa Krita do Soluna, a poslednjih 10 dana proveo je u Agia Triadi nedaleko od Soluna. Poslednji put se javio majci u subotu, u 12:12 časova, sa pumpe u mestu Perea kod Soluna i rekao kako nema više novca kod sebe. Prijatelj porodice koji zna grčki pozvao je pumpu i rekli su da se sećaju mladića koji je zamolilo za telefon, ali ništa više od toga ne znaju.

“Poslednji put Dado je bio dostupan putem mobilnog telefona u subotu u 15:16 h. Od tada se nikome više nije javljao: ni prijateljima, ni rodbini ni na društvenim mrežama”, navodi Mija.

Mladić je, nekoliko dana ranije na Fejsbuku ostavljao statuse o tome “kako je pronašao Boga i postao božije dete”, ali roditelji sumnjaju da se zamonašio.

“Poznajem svog sina. On bi nam javio da se odlučio za takav korak u životu I ne bi dozvolio da se brinemo. Ne bi samo nestao bez traga”, zaključuje Mija Kuilić.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o mladiću molimo vas da pozovete najbližu policijsku stanicu.

