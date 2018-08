NEMAC MIHAEL POSTAO MIHAJLO: Krstio se u šabačkoj crkvi, a ganuće vas kad čujete zašto je rešio da postane PRAVOSLAVAC! Od brojanice i krsta više se ne odvaja (VIDEO)

BEOGRAD/ŠABAC - Jedan Nemac ovih dana je postao pravoslavac. Mihael Buš krstio se u šabačkoj crkvi i tako prihvatio pravoslavnu veroispovest.

Posle višedecenijskog druženja i prijateljstva sa Srbima, 33-godišnji Nemac je odlučio da se krsti u pravoslavnoj crkvi.



Mihajlo kaže da voli Srbe i da ga oduševljavaju srpska tradicija, običaji i vera, a posebno druženje sa Srbima jer "tu oseća najveće poštovanje i ljubav."

foto: TV Prva printscreen

Iako je u braku sa Nemicom, Mihajlo ne isključuje mogućnost da se on i njegova supruga ponovo venčaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

- Ja sam oduševljen Srbima. Srbi su mnogo dobri ljudi. Oni su veoma tradicionalni. Poštuju sebe i svoj narod - priča Mihael, sada Mihailo. Početak novog duhovnog života za mladog Nemca samo je nastavak onog o čemu je čitao poslednjih godina.

Dosta toga osetio je kroz druženje sa Milanom Lončarom, svojim kumom, i Sašom Pureševićem, kod kog radi kao poslovođa u Nemačkoj.

- On je dolazio kod mene na slavu. To je bilo pre pet godina. Bio je oduševljen našim običajima. Kasnije je dolazio za Božić. Sa mnom je išao u crkvu i upoznao se sa našim običajima. Sve mu se to veoma dopalo i onda je odlučio da se krsti u našoj crkvi. Sećam se kada mi je rekao da mu je to želja, to veče smo se napili - priseća se Milan Lončar.

Sveži pravoslavac brojanicu i krst nosi sa sobom. Uvek naglašava da je njegova vera i ljubav prema Srbima iskrena i čista.

- Oni su me vezali za sebe i ja sam jedne večeri odlučio da budem njihov brat. Najveće poštovanje i ljubav osetio sam među Srbima - priča sada već oduševljeno.

