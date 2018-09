Mirović i Mihajlovićeva: Za infrastrukturne projekte obezbeđujemo 2,6 milijardi evra

Na teritoriji AP Vojvodine trenutno se izvode značajni infrastrukturni projekti i priprema projektne dokumentacije za niz drugih projekata, čija je ukupna vrednost 2,6 milijardi evra, poručeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića i potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović, nakon sednice Radne grupe za koordinaciju infrastrukturnih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Predsednik Mirović istakao je da su u vrhu prioriteta izgradnja brze saobraćajnice Novi Sad- Zrenjanin- Beograd i Fruškogorski koridor, čiju projektnu dokumentaciju finansiraju Pokrajinska vlada i resorno ministarstvo.

Očekujem da će radove na Fruškogorskom koridoru izvoditi kineska kompanija „CRBC“ sa kojom je u septembru obnovljen Memorandum. Model finansiranja tog značajnog projekta biće poznat u narednim mesecima - izjavio je predsednik Mirović.

On je najavio da se u narednom periodu očekuje početak realizacije i drugih, manjih projekata iz oblasti putne infrastrukture, kao što su rehabilitacija saobraćajnice Irig-Ruma, Vrbas-Kula-Sombor, nastavak radova na deonici od Begeča do Bačke Palanke, kao i rekonstrukcija puta od graničnog prelaza Batrovci do Kuzmina.

Kada sve svedemo, Vojvodina ima čime da se ponosi. Svi ovi projekti su veoma značajni, jer ćemo njihovom realizacijom u potpunosti promeniti sliku putne i saobraćajne infrastrukture u pokrajini - istakao je predsednik Mirović najavljujući da će u narednih nekoliko dana biti otvorena rekonstruisana deonica od Sremskih Karlovaca preko Banstola do Inđije.

Predsednik Mirović istakao je da su za sve građane pokrajine veoma značajni i projekti koji se odnose na izgadnju postrojenja za preradu pijaće vode, te dodao da je fabrika vode u Vršcu spremna za puštanje u pogon.

Pokrajinska vlada je finansirala fabriku vode u Novom Bečeju, prva faza će biti ugovorena u narednih nekoliko dana i na tome nećemo stati - kazao je predsednik Mirović naglasivši da se značajna sredstva ulažu i u unapređenje zdravstvenog sistema u Vojvodini.

Potpredsednica Mihajlović izjavila je da su Putevi Srbije u rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva u AP Vojvodini ove godine uložili devet milijardi dinara, a da je još šest milijardi dinara planirano za nove projekte.

Rehabilituje se pruga Pančevo-Orlovat-Rimski Šančevi dužine 112 kilometara, a rekonstruisaće se i pruga Subotica-Senta. Radiće se rekonstrukcija postojećeg postrojenja u Vrbasu, a u Kikindi će biti izgrađen nova fabrika pijaće vode - navela je Mihajlovićeva.

Kurir.rs/ Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir