PRIHVATNI CENTAR ZA MIGRANTE U VRANJU JEDAN OD NAJBOLJIH: Trenutno 182 migranta, a u dve osnovne škole u krenulo je 26 mališana

Prihvatni centar za migrante u Vranju jedan je od najlepših i najboljih,

istakla je Svetlana Palić, PR Komesarijata za izbeglice i migracije

Republike Srbije.

Palićeva je u četvrtak sa novinarima juga Srbije obišla Prihvatni centar u Vranju zahvalivši im se na dobroj saradnji.

foto: T.S.

“Zahvalni smo lokalnim medijima što su od početka migrantske krize 2015. pa sve do danas doprineli da se atmosfera tolerancije prema migrantima lokalnog

stanovništva održi i širi. Ne samo što su sve to podržavali nego su uspeli

da održe taj nivo dve, tri godine u situaciji koja se bitno promenila. Ne samo

da je boravak migranata prolongiran u Srbiji nego se i u okruženju širi

sasvim druga atmosfera prema njima, a mi smo u Srbiji uspeli da to

očuvamo na šta smo jako ponosni, zahvaljujući nacionalnim medijima, ali

smo prepoznali veliku važnost i lokalnih medija”, kazala je Palić.

Svetlana Palić foto: T.S.

U Prihvatnom centru u Vranju su trenutno 182 migranta iz Avganistana,

Pakistana, Iraka, Irana, Sirije, a kapacitet je 220 mesta. U dve osnovne

škole u Vranju krenulo je 26 mališana.

foto: T.S.

“Svi su zadovoljni deca su krenula u školu što nam je u fokusu. U celoj Srbiji krenulo je 348 đaka od toga imamo 40 predškolaca. U Vranju imamo dva predškolca i dva srednjoškolca. Adaptiranje u školske sredine je izuzetno uspešno, deca su brzo naučila srpski jezik.Utisak je da posle tri nedelje već savladaju bazični srpski jezik tako da se jako lepo uklapaju. U organizaciji prevoza od škole do centra u Vranju pomaže nam Međunarodna organizacija za migracije”, rekla je Palić i u čitavom procesu migracija u Srbiji istakla veliku podršku donator,a pre svega EU.

foto: T.S.

“EU je do sada uložila 100 miliona evra u upravljanje migracijama ovde u Srbiji. Srbija je velika ima široku dušu iprima migrante", navodi Palićeva. Prema njenim rečima iz Prihvatnog centra u Preševu koji je stavljen u “stanje mirovanja” zbog racionalnosti troškova predstojeće zime i grejanja u Prihvatnom centru u Vranju smeštena je šestočlana porodica.

foto: T.S.

“Preševo ima kapacitet od 1.000 mesta, a tamo je boravilo oko 70 migranata. Morala se napraviti nekakva preraspodela. Migracije su nepredvidive i mi ne znamo u kom će se pravcu one kretati, da li će doći do pojačanog priliva migranata i to ne možemo da kažemo, ali smo za to spremni. Da li će oni masovnije da odlaze ne zavisi od nas, to zavisi kao što znate od politike EU i zemalja u koje oni žele da idu. Izuzetno smo zadovoljni kako su migranti prihvaćeni u lokalnim sredinama”, rekla je na kraju Palićeva.

foto: T.S.

Devetnaestogodišnja Sonja Hajderi iz Avganistana je u Prihvatnom centru u Vranju dve godine i tri meseca. Kaže da je ovaj centar bolji od drugih u kojima je bila sa majkom ocem sestrom i dva mlađa brata. U centru joj je lepo, ali joj jako nedostaje njena zemlja koju je kako kaže morala da napusti

foto: T.S.

Petomesečna Dunja iz Avganistana rođena je u vranjskom porodilištu. Ona je četvrto dete u porodici. Njena dvadesetosmogodišnja majka Saliha Amiri je zadovoljna smeštajem, životom i ljudima u Prihvatnom centru u Vranju jer je, kako navodi, imala pomoć kad god je bilo potrebno, i ne oseća se kao da nije kod kuće.

(Kurir.rs/T.Stamenković)

Kurir

Autor: Kurir