MEŠTANI ZABRINUTI: Jedno od najpoznatijih jezera u Srbiji se smanjilo, nadležni tvrde da nema razloga za paniku

Meštani Vlasine zabrinuti su, jer se Vlasinsko jezero ovog leta povuklo od obale kako procenjuju čak sedam metara. Tvrde da je količina vode jezera smanjena, jer se ispumpava i koristi za potrebe hidroelektrana prema Surdulici, Vrle 1, 2,3,4.

Nadležni međutim uveravaju da nema razloga za paniku i da je pražnjenje jezera posledica remontnih radova Vlasinskih hidroelektrana, koji su bili neophodni. Kažu da će nakon njihovog završetka količina vode u jezeru biti normalizovana .

“Voda se povukla, a ostala je travuljina nepoznatog porekla koja je na površini jezera.Ovakvu sramotu nisam videla, pogledajte vi ovo ruglo ugrožen je živi svet u vodi, o tome niko ne vodi računa. Jezero se ispumpava, kako bi se povećao rad turbina na nekoliko nizvodnih hidroelktrana . Fekalna knalaizacija pliva na površini jezera ispod ugostiteljskih objekata, to je strašno”, komentariše meštanka mahale Stojkovićeva na Vlasini.

Osim meštana, Vlasinsko jezero u ovakvom stanju neprepoznatljivo je i za turiste koji godinama odmaraju na Vlasini, ali i za ribolovce.

Jedan od od zaljubljenika u ribolov koji na Vlasinskom jezeru peca od 1976. godine objašnjava da je zbog povlačenja vode i ribe sve manje.

“Sa ulovom ribe sve je krenulo lepo i ove godine. Stuacija je bila normalna sve do juna, kada je naglo opala voda, a jezero se vidno povuklo i na njegovoj površini pojavila trava. Ulovio sam soma od 28 kilograma u ovoj sezoni, a evo deset dana nema ništa. Ne znamo odakle i ova trava koju riba ne jede. Sumnja se da je to bila nečija namera. Još metar vode najmanje bi trebalo da se skine to su naša saznanja.“,navodi ribolovac.

Sa druge strane nadležni objašnjavaju da su u toku remontni radovi. Remontom će biti zamenjena zatvaračnica i renoviran kanal koji vodi do hidroelektrane Vrla 1 upravo zbog velikih gubitaka vode.

“Ove godine radi se kapitalni remont zatvaračnice koja zatvara kanal prima vodu i šalje dalje do hidroelektrana. Kako je zatvaračnica pod vodom morali su da isprazne delimično jezero da pregrade ulazni betonski kanal i onda da odrade i zamene tu zatvaračnicu. Radi se i remont betonskog kanala koji je ispucao zbog čega dolazi do gubitka vode. To je pravi razlog pražnjenja jezera”, pojašnjavaju nadležni.

Dobri poznavaoci problematike napominju da je propust napravljen u tome što javnost na vreme nije obaveštena da je remont neophodan i da je zbog njega došlo do pražnjenja jezera. Jezero je prema njihovim rečima napala i trava tzv “kanadska vodena kuga” sa kojom se bori cela Evropa. Trava je neuništiva i nepoznanica je kako je došla do jezera.

“Moguće da su je donele ptice, ili čovek pražnjenjem akvarijuma u vodi jezera. Obezbeđene su mašine za njeno uklanjanje, jer hemijska sredstva nisu dozvoljena”, navodi za Kurir dobro obavešteni izvor.

Nadležni apeluju na ribolovce da ne ostavljaju pored obale smeće koje ugrožava i zagađuje Vlasinu.

Vlasinsko jezero se nalazi na teritoriji opštine Surdulica na oko 1.200 metara nadmorske visine. Izgradnja brane 50-ih godina prošlog veka je na položaju nekadašnjeg blata Vlasine stvorila jezero. Ono je najveće i najviše veštačko jezero u Srbiji. Takozvana plutajuća ostrva, koja nastaju pri dizanju vodostaja jezera su specifičnost Vlasinskog jezera. Vlasinsko jezero je omiljena destinacija turista ne samo iz Srbije već i regiona.

Vlasinska visoravan, sa Vlasinskim jezerom i njegovim priobaljem proglašena je uredbom Vlade Republike Srbije 2006. predelom izuzetnih odlika prve kategorije pod imenom "Vlasina", koji obuhvata površinu od 12.740,90 hektara.

