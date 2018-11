EMIL IZ LOZNICE ATRAKCIJA JE NA SVAKOJ SVADBI, SLAVI I ROĐENDANU: Piše sa obe ruke istovremeno i slova i brojeve?! A to isto može i njegova žena (FOTO)

LOZNICA - Emil Bujila iz Loznice od rođenja je levoruk, ali je iz čiste radoznalosti naučio da piše i desnicom pa može istovremeno, sa obe ruke, da piše istovetan tekst, ili brojeve.

Za to mu, kaže, nije potrebna nikakava posebna koncentracija, a može paralelno da piše sa leva u desno, od centra na obe strane, vertikalno i horizontalno, ukoso na gore, ili na dole, prosto u svim pravcima, kako mu se prohte, ili mu neko zatraži.

- U osnovnoj školi sam počeo da pišem desnom, a kasnije sam u srednjoj usavršio veštinu da to mogu da radim i istovremeno, sa istim tekstom, dok ukoliko je različit ide nešto sporije. To mi je dobro došlo u srednjoj školi pošto se u pravno-birotehničkoj struci baš mnogo pisalo.

Profesori diktiraju, svi učenici traže pauzu da odmore ruke, ne mogu više, samo meni nije teško jer sam jednu u stranu lista pisao jednom, a drugu drugom rukom i nikako se nisam zamarao. Mogao sam tako da pišem satima. Danas mi je to korisno na poslu pošto sam referent u sektoru naplate ED Loznica i vodim šest-sedam delovodnika gde imam mnogo da pišem. Posao menjajući ruke završim brže od kolega koji to čine samo jednom tako da se i ne umorim. Svejedno mi je kojom rukom pišem, rukopis je isti, a kad se potpisujem to činim rukom kojom prvo uzmem olovku i nema razlike - objašnjava Emil dok na papiru istovremeno piše brojeve do deset, ili ime našeg lista i dodaje da mu uopšte nije važno da li piše ćirilicom, ili latinicom.

Svoju sposobnost pokazuje rado na slavama, rođendanima i sličnim skupovima. Trebaju mu samo dve olovke, ili markera i beo papir.

Nedavno je na jednoj svadbi u Loznici krenuo da pokazuje šta može, a gosti su počeli da se okupljaju oko njegovog stola i u čudu gledali kako crta predmet sa obe strane, odjedanput, tako da svaka ruka završi po pola crteža saksije, srca, ili cveta. Pola svadbe sjatilo se da gleda šta radi i stvar je toliko uzela maha da su muzičari prestali sa svirkom i zamolili ga da to više ne radi jer ih niko ne sluša.

- Probao sam i uspeo da testerišem sa obe ruke istovremeno, radio sam svojevremeno kao bravar-varilac, pa bih želeo da pokušam i da varim na taj način. Inače, samo levom rukom mogu da se obrijem ili oljuštim jabuku, nema šanse da to učinim sa desnom. Moji sinovi pišu različitim rukama, Bojan (21) je levoruk, a četiri godine stariji Stefan je dešnjak, dok supruga Gordana može da radi što i ja, ali njoj to joj nije interesantno - kaže Emil.

