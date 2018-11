REKONSTRUKCIJA: U Zaječaru prezentovane tri revitalizovane arteske česme

U Zaječaru su danas prezentovane i građanima na korišćenje predate tri obnovljene arteske česme: kod nekadašnje kafane Zelengora, u naselju Ključ i u naselju Kraljevica. U pitanju su prve tri od 40 zaječarskih arteskih česama koje su obuhvaćene Projektom rekonstrukcije i revitalizacije arteskih česama koji partnerski realizuju Grad Zaječar, Udruženje "Za česme" i Kompanija Heineken Srbija.

Posle obnove koja je počela jesenas, česme od kojih su neke stare i 100 godina, dobile su potpuno novi izgled, a rekonstrusani su i revitalizovani i arteski bunari iz kojih se česme napajaju čistom i zdravom pijaćom vodom. Centralni događaj danas je organizovan kod česme u naselju Kraljevica a pre toga prezentovani su i radovi koji su izvedeni na česmama Zelengora i u Ključu. Zaječarcima su se ovom prilikom obratili pomoćnik gradonačelnika Milan Stanković i direktor kompanije Hajneken Srbija Viktor Gilhofer. Obojica su istakla da Zaječar treba da bude ponosan na ovo blago koje poseduje kao i da će obnova ostalih česama u gradu biti nastavljena:

"Ovom obnovom i ovim projektom sigurno da pokazujemo našoj generaciji ali i onima koji dolaze u budućnosti da brinemo za ovaj prirodni resurs koji imamo. Ono što takođe želim da kažem je da je predviđeno da se u narednih par godina rekonstruišu i revitalizuju sve česme u našem gradu", rekao je između ostalog Milan Stanković.

Viktor Gilhofer, direktor kompanije Heineken Srbija, oduševio se bogatstvom česama u gradu gde ova kompanija ima svoju fabriku:

"U jednoj od mojih prvih poseta Zaječaru, pitao sam Dejana, našeg direktora Pivare, da me odvede do tih česama i primetio sam da to nisu samo česme, već mnogo više od toga. Shvatio sam da je to nasleđe i da su neke od tih česama starije od jednog veka. To su važna mesta na kojima se susrećete sa svojim komšijama, mesta na kojima možete popiti najbolju vodu. Zato svi mi doprinosimo ovoj zajednici ulaganjem u njenu tradiciju i nasleđe. Učestvujući u ovom projektu rekonstrukcije i revitalizacije zaječarskih arteskih česama sa vodom za piće zajedno sa gradom Zaječarom, Udruženjem "Za česme" i sa Okrugom, verujem da ćemo da izgradimo bolju budućnost Zaječara svima."

Projekat rekonstrukcije i revitalizacije arteskih česama u gradu sprovodi se uz pomoć i podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Iza svega stoji udruženje građana "Za česme" koje već četiri godine brine o zaječarskim česmama:

"Pri izvršenoj rekonstrukciji i revitalizaciji sa ove lokacije nismo samo dobili potpuno novu bušotinu u smislu zahvatanja vode filterom i transporta novog izgrađenog cevovoda do mesta isticanja već smo i došli do novih saznanja koja nam ukazuju da ispod Zaječara postoje i geotermalne pojave koje vredi u nekoj budućnosti istraživati. Ovo nije prvi korak samo u očuvanju vodnog resursa kojim trenutno raspolažemo već i polazna osnova za neka nova istraživanja koja bi mogla biti okosnica plana razvoja našeg grada", rekao je danas Nikola Šarčević, hidrogeolog i član Udruženja "Za česme".

Boban Pogarčić, predsednik Udruženja "Za česme" dodaje:

"Udruženje Za česme evo već četvrtu godinu se bori za zaštitu tih česama. Imam jednu dobru vest. Ne znam da li ste pratili medije juče. Juče je Osnovni sud u Zaječaru doneo prvu presudu u istoriji srpskog pravosuđa kojom je, zbog presušivanja česama, vlasnik hotela Srbija TIS, osuđen na šest meseci, odnosno dve godine uslovno. Ovo je dobra vest i čini mi se da je srpsko pravosuđe poslalo jednu dobru i kvalitetnu poruku svima nama i celoj Srbiji da neće više biti uopšte kompromisa što se tiče zaštite javnih arteskih česama u Zaječaru kao najvećeg prirodnog dobra našeg grada".

I pored izuzetno hladnog vremena meštani naselja Kraljevica ali i oni iz drugih delova grada, svojim prisustvom uveličali su današnji program. Priređen je pravi mali hepening uz mekice, osvežavajuće napitke i muziku orkestra "Bekrije". Evo šta su nam rekli okupljeni Zaječarci:

"Lepa je lepa je. Trebalo je još jedna da ima, da ima sa dve strane. Ona je ranije bila sa dve strane, cev a sada je sa jedne. Ma nema veze, dobra je".

"Uzimam vodu već više godina sa česme i vrlo je lepo urađeno. Vrlo lepo urađeno i mnogo sam zadovoljan što je tako".

"Mnogo je dobro. Odlično je što se radi. U principu, ja ovu vodu i česmu koristim više od 30 godina i dan danas je koristim jer sam tu, u komšiluku. Sve je super. Jedino ostaje mislim da je to najvažnije da se te česme održavaju i da mi kao građani te česme ne uništavamo".

"Ja uzimam vodu otkako sam se rodila. Pijem isključivo s česme vodu. Juče sam probala i nema više da se oseća na cev kao što je nekada bilo".

"Od 57. godine pijem vodu a pijem vrlo malo, bubrezi su mi zdravi što znači da je voda sasvim ispravna, dobra".

Plan je da se posao rekonstrukcije i revitalizacije zaječarskih arteskih česama nastavi već iduće godine. Želja je da sve, a ima ih oko 40, u narednih nekoliko godina, dobiju potpuno novi izgled.

Projekat rekonstrukcije i revitalizacije arteskih česama realizuju Grad Zaječar, Udruženje "Za česme" i Kompanija "Hajneken" doo u Srbiji.

