OTVORENA IZLOŽBA U MUZEJU JADRA: Srpska vojnička groblja iz Velikog rata

LOZNICA – Izložba "Srpska vojnička groblja iz Velikog rata - pronalaženje i uređivanje" otvorena je danas u Muzeju Jadra, a posvećena je srpskim vojničkim grobljima koja se nalaze na teritoriji Makedonije, na Kajmakčalanu, gde počivaju srpski vojnici poginuli tokom proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Autor izložbe je Dragan Vasić, odnosno Udruženje za negovanje i čuvanje srpske baštine Kajmakčalan.

Prema rečima Stanoja Stojkovića, predsednika Udruženja ''Kajmakčalan'', osnovanog pre tri godine, mada oni od 2009. uređuju srpska vojnička groblja na području Kajmakčalana u nekadanašnjoj republici Makedoniji. Svake godine dolaze u Skočivir odakle odlaze i svakodnevno uređuju groblja srpskih vojnika.

- Prema Arhivu Jugoslavije bilo je 81 mesto sa jednim do 500 sahranjenih, a mi smo ih do sada pronašli tridesetak. Generalno vojnička groblja propadaju, vreme čini svoje, tamo gde su bile drvene krstače odavno su istrulile, nema tragova imena, nema ništa, ne zna se čiji je to grob, ali postoje grobna mesta zarasla u šiblje. Svake godine otkrijemo neko novo groblje zaraslo u korov, u šumama i takva mesta čistimo, uređujemo, označimo puteve da ko želi može da poseti te lokacije i oda počast palim vojnicima. Od države nismo imali podršku, obraćali smo se prvih godina, a onda smo digli ruke, ali je sada resorno ministarstvo podržalu ovu izložbu koju smo započeli početkom novembra u Zemunu, a nameravamo da je prikažemo u još nekoliko gradova Srbije. Nastavljamo i dalje, dokle god bude ljudi koji žele da rade sa nama, a pozivamo i Lozničane da nam se priključe. Imamo ovde i fotografije nekoliko spomenika pognulih vojnika iz Podrinja – rekao je on.

Istoričar i upravnik Muzeja Jadra Goran Vilić kaže da je ova ustanova imala dvadesetak izložbi posvećenih stogodišnjici Velikog rata, od 1914. do 1918. i da se ovom to nastavlja. Prema njegovim rečima, u Grčkoj postoji 250 grobalja koja su mahom eshumirana i poginuli srpski vojnici nalaze na zajedničkom groblju na Zejtinliku gde njih 7.441 počiva.

- Druga situacija je na području Makedonije gde su se vodile najžešće borbe prilikom proboja Solunskog fronta i negde oko devet hiljada vojnika izgubilo je život na tom prostoru. Mahom se ne zna, ili nije znalo gde se nalaze ta groblja, a ona koja znamo nisu u dobrom stanju. Ovo udruženje radi humanu i dobru stvar, uređuje ta mesta o kojima niko nije vodio računa – rekao je on.

Lozničani će izložbu moći da vide narednih dana i saznaju da na području

kajmačalanskog bojišta u skoro svakom selu postoji ili je postojalo groblje srpskih vojnika kojima se potomci nisu odužili.

