SELO RAKITA U STRAHU: Meštani preplašeni zbog džipa sa dvojicom batinaša koji krstari lokalnim putevima

"U Rakiti više samostalno niko ne može da se kreće. Ljudi su uplašeni od kad se pojavio taj džip beogradskih registarskih oznaka, niko više ne ide sam čak ni kolima. Čuo sam da su me u ponedeljak tražili svuda po selu i okolini pa sam prijavio policiji da mi je ugrožena bezbednost".

Ovako govori Desimir Stojanov Desko, predsednik mesne zajednice u ovom nekad mirnom seocetu kod Babušnice, koje je pretvoreno u zonu sukoba od kada je počela izgradanja male hidroelektrane (MHE) na Rakitskoj reci.

Meštani Rakite i aktivisti Pokreta "Odbranimo reke Stare planine" (ORSP) protive se izgradnji MHE, a zbog sukoba sa investitorom i obezeđenjem, do sada je podnošeno više prijava na obe strane, navodi Blic.

Situacija je kulminirala opet u ponedeljak, kada su ga, kako tvrdi Desko, dvojica muškaraca u džipu tražila po selu, verovatno u nameri, kako kaže, da se razračunaju sa njim, zbog čega je zatražio zaštitu policije.

- Vrlo je napeta od kada se pojavio taj džip bele boje. Tu su od 22. novembra sa prekidima. Niko ne zna ko su ta dvojica muškaraca. Jedan dan su bili obezbeđenje, sutradan su vozači. U ponedeljak sam sa ženom išao do biroa u Babušnicu. Saznao sam da su me ceo dan bukvalno tražali na putu Rakita–Zvonce ne bi li me nahvatali jer je taj put veoma nepregledan, uzan - priča Stojanov.

Kao dalje priča, jedna žena, kada je prošla pored njih, čula je kako nekog izveštavaju: "Ma nije tu Desko, otišao je negde".

- Kome su davali izveštaj ne znam. Od meštana više niko ne ide peške sam, a ni u kolima. Policija dežura, treba danas da se nađem sa načelnikom policije iz Babušnice i Pirota da ga izvestim šta se događa. Prijavio sam da me traže u kontinuitetu i da je moja bezbednost ugrožena - priča Desko koji predvodi meštane u borbi protiv izgradnje MHE.

"Imali su i bejzbol palice"

Desko kaže da ga dvojica muškaraca nisu našla tog dana, ali da u celoj zbrci naleteli na jednog meštanina koji je šetao psa, koga su napali.



- Imali su bejzbol palice. Nisu mogli da mu priđu zbog kučeta, ali čim se okrenuo, gađali su ga tri puta kamenom. Pao je sa puta na stranu i pobegao, jedva je spasio živu glavu. Tražiću od policije da me zaštite, i ako je ikako moguće da se ti ljudi udalje iz Rakite - veli Desko.

On navodi da radovi na izgradnji MHE opet traju punom parom.

- Investitor je imao zabranu od 19. novembra, ali se o to oglušio, a od 25. mu je ta zabrana valjda i skinuta i nedelju dana radi. Sprema za betonažu, država ništa ne reaguje, mi smo nemoćni - očajan je Desko.

Pirotskoj policiji upućen je dopis sa pitanjima da li su rasvetlili poslednji incident i da li su protiv nekog podnete prijave, ali i da li je rasvetljen prethodni slučaj od 10. novembra kada je napad prijavio meštanin Dragan Ilijev.

Pokušaj da se dobije komentar investitora nij euspeo,jer se na broj telefona, na adresi u Beogradu na kojoj je registrovano preduzeće, niko nije javljao, navodi Blic.

