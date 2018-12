U SUSRET JUBILEJU: Biblioteka u Požegi slavi 150 godina postojanja!

Narodna biblioteka Požega osnovana je 1869. godine kao Požeška čitaonica te je tako najstarija ustanova kulture u Požegi. Zapošljava 12 radnika, od čeka 8 stručnih bibliotečkih službenika, čak tri sa višim stručnim zvanjem. Biblioteka je članica sistema Virtuelne biblioteke Srbije i koristi Kobis program za obradu i pretraživanje građe, tako da je svaki korisnik u mogućnosti da baze pretraži onlajn ili izvrši rezervaciju željene knjige. Sama pozajmica je na svim odeljenjima automatizovana pa se odvija uz pomoć savremene opreme, izuzetno brzo i efikasno.

Ono što izdvaja ovu javnu biblioteku od ostalih u Srbiji je što ona već decenijama, ima veliki broj korisnika - oko 2.500. Za Požegu konkretno to znači da je svaki peti građanin član ove biblioteke.

U susret jubileju, a to je 150 godina od osnivanja Požeške čitaonice, koji će svečano biti obeležen 24. maja 2019. godine, Narodna biblioteka ima čime da se pohvali. Uz svoju redovnu delatnost, a to je naravno iznajmljivanje knjiga i pružanje svih vrsta informacija, ova ustanova mnogobrojnim programima i aktivnostima razbija mit o biblioteci. Savremenim programima, brojnim atraktivnim akcijama popularizacije knjige i čitanja, izložbama i projektima, ova biblioteka razbija sve stereotipe i sa ponosom može da nosi epitet biblioteke za 21. vek.

U njenom nevelikom prostoru, što je ujedno najveći problem sa kojim se ova ustanova suočava, pronaći ćete izuzetno bogate kolekcije, od savremene književnosti za decu, mlade i odrasle do stručne knjige i Zavičajnog odeljenja gde se čuva sve ono što je značajno za ovaj kraj. Dečje odeljenje već godinama organizuje brojne programe za sve uzraste dece - od beba do tinejdžera. Ovi programi za podsticanje čitanja realizuju se u kontinuitetu već godinama, često dobijaju podršku Ministarstva kulture i informisanja i po tome je biblioteka poznata kako u našoj tako i u međunarodnoj stručnoj javnosti.

Ovu predjubilejsku godinu obeležilo je nekoliko značajnih događaja. Pre svega treći po redu, a od ove godine i Međunarodni festival slikovnica „Čigra“. To je jedinstveni festival u Srbiji, posvećen literaturi za najmlađe a koji okuplja brojne eminentne stručnjake iz zemlje i sveta. U toku festivala biblioteka organizuje izložbe ilustratora (ove godine su to bili priznati umetnici Kvint Buholc iz Nemačke, Vane Kosturanov iz Makedonije i Dražen Jerabek iz Hrvatske), okrugli sto na kome okuplja izdavače dečije književnosti, bibliotekare, autore i ilustratore, roditelje, a sve u cilju popularizacije i unapređenja ove izuzetno važne književne vrste za odrastanje svakog deteta. Trodnevni festival je prilika da deca uživaju u brojnim događajuma koji se za njih pripremaju. U organizaciji biblioteke upravo je u toku i jedna ekskluzivna izložba „Tihe knjige - iz sveta u Lampeduzu i natrag“ slikovnica bez teksta koja stiže iz Međunarodnog odbora za književnost za decu i mlade. Posle Meksika, Argentine, Grčke, a pre Amerike i Švajcarske, građani Požege imaju priliku da razgledaju ove specifične slikovnice koje su skupljene iz 20 zemalja sveta i smeštene na italijanskom ostrvu Lampeduza prvenstveno zbog dece izbeglica kojima je to prva luka na njihovom neizvesnom putu prilikom bega iz sopstvenog doma.

Izdavačka delatnost biblioteke ove godine je napravila i jedan značajan poduhvat i dugog niza godina objavila knjigu o Požegi. Ovo značajno delo profesora Miodraga Gluščevića pod nazivom „Požega u 19. i prvoj polovini 20. veka“ predstavljeno je kako u Požegi tako i na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Kraj kalendarske godine predviđen je za odličnu nabavku knjiga na Sajmu knjiga pa su police požeške biblioteke već odavno tesne za nove naslove, a ovaj novembar je obeležila i jedna značajna izložba.

U petak, 23. novembra, u organizaciji Narodne biblioteke Požega, a u prostoru Gradske galerije, otvorena je izložba pod nazivom „Solunski front kroz objektiv poručnika Slavka Joksimovića“. Izložba je priređena u čast dva značajna jubileja – 100 godina od proboja Solunskog fronta i 125 godina od rođenja Slavka Joksimovića, legatora požeške biblioteke. Slavko Jokismović je rođen 1893. godine u Gorobilju. Posle osnovne škole koju je učio u Gorobilju i Požegi, završio je šest razreda gimnazije u Užicu. Pred Prvi balkanski rat upisao je Vojnu akademiju u Beogradu i kao akademac učestvovao u oba balkanska rata, a potom, po završetku Akademije i u Prvom svetskom ratu. Na izložbi je prikazan Joskimovićev ratni foto-album sa preko 50 fotografija koje je snimio, i razvio u mraku svoje zemunice, na Solunskom frontu tokom 1916, 1917. i 1918. godine. Svestan istorijskog trenutka u kome se našao, Joksimović je na njima zabeležio i ovekovečio mnoge zanimljive trenutke sa fronta: rovove na Obloj čuki, položaje srpske vojske, bugarske leševe na koje je nailazio, svoje ratne drugove na položaju pri dejstvu, u pozadini pri odmoru ili korisnom radu, sanitetsku službu, engleske bolnice i bolničare, aeroplane, dirižabl, brodske krstarice i lađe u Solunu, Solun nakon velikog požara itd. Ove su fotografije od neprocenjive istorijske vrednosti za proučavanje srpske ratne istorije.

Pojedine fotografije prate odlomci iz Joskimovićevog ratnog dnevnika, a ti odlomci odnose se i na fotografiju ispod koje stoje, i zajedno čine jednu malu ratnu priču u slikama.

Stiže i godina jubileja, a 150 godina nije malo za jednu ustanovu kulture ovakvog renomea i zaposleni će učiniti sve se da već kvalitetna ponuda bude obogaćena novim sadržajima, na radost svih korisnika. Njihova zajednička želja je da im se napokon ispuni dugoočekivani san da u novom, većem i savremeno opremljenom prostoru nastave da pružaju usluge na nivou svake moderne biblioteke iz Evrope i sveta.

