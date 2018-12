OTIŠLI NA FRUŠKU GORU U MOMAČKI PROVOD, A ONDA JE POČEO PAKAO: Zavejani mladići spaseni iz kijameta! Srećom, kod sebe su imali ovaj broj telefona!

NOVI SAD - Dvojica mladića od 21 i 22 godine, momci iz Kule koji studiraju u Novom Sadu, spaseni su iz snežnog kijameta na Fruškoj gori zahvaljujući Srpskom spasilačkom timu i čuvarima NP Fruška gora.

Mladići su krenuli u momački provod na Frušku goru u petak na subotu kada je sneg tek počeo da provejava, ne nadajući se da će nastati pravi kijamet.

Želeli su da provedu noć pod šatorom, u prirodi okruženi snegom. Da je stvar krenula po zlu, uvideli su u subotu ujutro kada je sneg napadao mnogo više nego što su očekivali. Put je bio zavejan a oni su se našli u divljini, ne znajući kako da se vrate kući

Pokušavali su bezuspešno da dođu do prvog naselja kroz dubok sneg i da se vrate do grada, ali samo su lutali unaokolo. Srećom, jedan od njih u mobilnom je imao broj telefona Srpskog spasilačkog tima, koji im je objasnio kako da dođu do najbližeg manastira Rakovac, gde su ih preuzeli čuvari NP Fruška gora.

Čuvari su pored njih dvojice, imali i veliki broj intervencija kada je reč o zavejanim automobilima.

