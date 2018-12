TONE OPASNOG OTPADA IZMEŠTAJU SE IZ LOZNICE Trivan: Lozničani, ovo je početak bavljenja vašom životnom sredinom

Nekadašnju Fabriku autotraktorskih kočnica (FAK) u Loznici danas (18.12) je posetio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, a razlog dolaska je završetak akcije trajnog zbrinjavanja istorijskog otpada u ovom preduzeću. Ovde se godinama nalazilo nekoliko desetina tona otpada cijandine soli koja je pre nekoliko sedmica prepakovana u novu metalnu burad, a juče (17.12) je počeo njen transport van Loznice.

Ministar je rekao da Loznica raspolaže ogromnim količinama istorijskog otpada i poručio Lozničanima da je ovo početak bavljenja njihovom životnom sredinom. Godinama unazad susrećemo se sa nedostatkom svesti koliko je to opasno, a opasni istorijski otpad zagađuje nam životnu sredinu od zemljišta pa nadalje", kazao je i istakao da su građani podrška, ali i pritisak lokalnim vlastima i ministarstvu da se problemi brže rešavaju. Trivan je rekao i da industrijskih zona, kakva je Loznica bila, ima nekoliko u Srbiji koje su dramatično devastiranog zemljišta, jedna od ključnih stvari su studije koje će utvrditi čime su ona zagađena, zbog toga će taj posao remedijacije odneti mnogo vremena i para.

Goran Trivan foto: Kurir/T.Ilić

"Sa gradonačelnikom ću u gradskoj upravi sigurno razgovarati o ’’Viskozi’’ koja je vama pitanje života. Loznica i ’’Viskoza’’ spadaju u obaveze između ostalog i države i stvarno ćemo se baviti time. Sada i kod nas postoje tehnologije remedijacije zemljišta zasnovane na korišćenju bakterija. To se sada radi na licu mesta, nema potrebe za izmeštanjem i zamenom tog zemljišta, nego ono tu ostaje. To više nije komplikovano i nema pravo nijedan predsednik opštine ni gradonačelnik da spava kada je u pitanju ispitivanje kvaliteta zemljišta u sopstvenoj sredini. To je nadalje gubljenje vremena i zdravlja. Potrebno je samo razumeti da je to problem i da ga treba rešiti", rekao je ministar Trivan ističući da ćemo probleme sa istorijskim otpadom rešavati godinama.

foto: Kurir/T.Ilić

Ministrov savetnik dr Slobodan Tošović rekao je da u Loznici više neće biti opasnog otpada cijanidnih soli i da će transport biti gotov do četvrtka.

"Sa ove lokacije uklanja se ukupno sto tona cijanidne soli. One su hemijski otpad koji ne može kod nas da se tretira ili odlaže, i ide u rudnike soli u Salcburgu, u Austriji. Ovaj postupak je skuplji nego da smo otpad ovde tretirali, ali nemamo uslove za tetman hemijskog otpada.. Cena uklanjanje buradi po toni je, bez obzira da li je tretman kod nas ili ide za inostranstvo, oko 1.000 evra , a samo izvoženje otpada koje je ušlo u tu cenu neće biti manje od 1.600 do 1.800 evra. Ranije je govoreno o 75 tona ovoga otpada, ali je to bila procena, sada je sav otpad izmeren, a u njega spada i ambalaža u koju je stavljen jer i ona postaje opasan otpad. Zato ga sada ima više", objasnio je on.

foto: Kurir/T.Ilić

Najavio je i da će ’’za koji dan’’ biti uklonjeno i šest buradi organskog otpada , oko 1,2 tone, iz ’’Viskoze’’ koji će biti ’’kod nas tretiran’’ dok će ostali otpad biti rešavan u zavisnosti da li pripada Ministarstvu zaštite životne sredine ili nekom drugom, ocenivši da će se to verovatno ubrzo rešiti. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović rekao je da je otpad cijanidne soli smeštene u centru grada bile stalan izvor opasnosti i da će sa ministrom raditi partnerski kako bi za što je moguće pre Lozničane oslobodili straha od opasnih materija.

foto: Kurir/T.Ilić

"Imamo preliminarnu studiju analize zemljišta na području ’’Viskoze’’ koju su radili Agencija za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu zdravlja Beograd. Studija je samo definisala kojim opasnim materijama je taj prostor kontaminiran pošto je tu bila hemijska industrija na vrlo niskom tehnološkom nivou prerade i rada. Postoji istorijska zagađenost i želimo to da rešimo kroz remedijaciju i rekulivaciju zemljišta, a prvi korak je procena stanja na terenu", rekao je on ne iznoseći rezultate studije.

foto: Kurir/T.Ilić

Podsetimo, u jednom od magacina FAK-u nalazila su se osam godina 384 metalna bureta zapremine 200 litara i 22 bureta od sto litara u kojima su upakovane otpadne cijanidne soli. Na tom mestu otpad je uskladišten od 2010. i akcije “Očistimo Srbiju” kada je sklonjen iz kruga preduzeća, gde je u raspadnutim buradima stajao na otvorenom. Ambalaža je u međuvremenu propala, napala je korozija pa je opasan otpad iz buradi počeo da izlazi zbog čega je pre transporta bilo neophodno njegovo prepakivanje u novu burad.

