PIJANI GOSTI SE TUKLI, A KONOBAR POPIO KAZNU: Dragan iz Kraljeva nije mogao da veruje kad mu je stiglo da plati 20.000 dinara

Dragan Dražović iz Kraljeva, koji profesionalno radi kao konobar blizu četiri decenije, doživeo je da pred kraj karijere bude novčano kažnjen sa 20.000 dinara zato što je prodavao piće gostima.

Naime, on je kažnjen po čl. 21 Zakona o javnom redu i miru, koji kaže da onaj "ko prodaje alkoholno piće licu koje pod očiglednim uticajem alkohola naruši javni red i mir ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara".

Dražović je ispričao da on ni u jednom trenutku nije mogao da pretpostavi da će se gosti koji su došli u kafanu u kojoj je on služio piće potući.

"Sve se to dogodilo u martu. Bila je subota i negde oko 1.15 izbila je tuča u kafani u kojoj sam tada radio kao konobar. Dva društva koja su sedela za različitim stolovima su se potukla. Vlasnik je pozvao policiju koja je intervenisala i sve ih odvela na saslušanje i na analizu krvi. I ja sam dao izjavu i tada se sve to završilo", priča Dragan Dražović.

Kraljevčanin pojašnjava da je inače radno vreme kafane bilo do dva sata iza ponoći.

Međutim, slučaj kulminira ponovo letos, kada Dražović dobija poziv od sudije za prekršaje u Kraljevu kako bi ponovo dao izjavu.

"Ponovo sam ispričao da su gosti došli te večeri oko 21 sat i da su celo veče sedeli i da nijedan problem nisu napravili do 1.15, kada je izbila tuča. Sudija mi je kazao da je trebalo da prekinem da im služim piće. Odgovorio sam mu, a kako? Nisu nikakav problem napravili pre toga, i zašto bih to uradio. I na tome se sve završilo. Mislio da je to završena priča. Ali, u oktobru sam dobio presudu suda u kojoj piše da sam novčano kažnjen sa 20.000 dinara jer sam prodavao piće gostima koji su narušavali javni red i mir", navodi ovaj konobar iz Kraljeva.

Međutim, sudija za prekršaje je bio neumoljiv, i jedino na šta je pristao bilo je da Dražoviću omogući da kaznu isplati u pet rata.

"Iznenadilo me je ovo. A sa druge strane sam nemoćan. Kome da se žalim? A šta ako mi se ta žalba odbije, pa moram da platim i dodatne troškove zbog nje. I ovako trenutno ne radim nigde. Na birou za nezaposlene sam. Ali, za mojih 40 godina konobarisanja, nikada nisam ni čuo da su nekog kaznili samo zato jer je služio goste", rekao nam je razočarani Dragan Dražović.

(Kurir.rs/Blic/Nenad Božović)

Kurir

Autor: Kurir