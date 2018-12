Psi imaju mnogo razvijenije čulo sluha nego čovek. Zvuk koji mi čujemo, ljubimci čuju deset puta jače. Strah od jakih, glasnih i oštrih zvukova, poput zvukova pucanja petardi, vatrometa i gromova naziva se pompofobija. . Nažalost, svake godine velik broj životinja nastrada usled srčanog udara izazvanog pirotehničkim sredstvima. Apelujemo, borimo se i utičemo koliko god je moguće da se ne bacaju petarde ali moramo se pomiriti sa činjenicom da uvek postoje ljudi kojima je ovo još uvek zanimljivo, koji ne shvataju ozbiljnost situacije i kojima, u krajnjoj liniji, životinje ne znače ništa. . Nama znače, itekako, stoga evo par saveta kako da pomognete svom ljubimcu u ovom periodu: . - Puštajte na YouTube-u, preko telefona ili televizora upravo ove zvukove, ali tiho. Neka vaš ljubimac bude sa vama u sobi ali zaigrajte ga lopticom, hranom ili nečim što voli. Postepeno pojačavajte zvuk ali se i dalje igrajte i zaokupite mu pažnju nečim drugim jer tako će shvatiti da nema čega da se boji već da je to sasvim uobičajena pojava. Shvatiće to kao igru i neće toliko obraćati pažnju na zvuk. . - Izbegavajte šetnje u kasnim satima, odnosno u vreme kada se najviše koriste pirotehnička sredstva. . - Ako se vaš ljubimac boji, nemojte ga grditi, kažnjavati ili naglo suočavati sa ovim stvarima jer mu to predstavlja izuzetno velik stres. . - U slučaju da je vaš ljubimac star, izuzetno osetljiv i ne možete više da utičete na njegove reakcije, dajte mu tableticu za smirenje ali uz obaveznu konsultaciju sa veterinarom o vrsti i dozi leka. Ništa na svoju ruku. . Bacite kosku, poljubac, lopticu, bacite sve - samo ne petardu!

